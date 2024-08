Luxusjachtbaleset Olaszországban: nyilvánosságra hozták a videót a hajótörés pillanatáról – így süllyedt el a Bayesian

Olasz lapok azt írják a videóról, hogy a háttérben a Bayesian páratlanul magas főárbóca látható, ami vissza is veri a fényeket. Az árbóc először himbálózni kezd, majd hirtelen eldől és eltűnik. A The Guardian megosztott egy nyilatkozatot egy porticellói férfitől és egy általa készített fényképet is (ez látható fent), ami azt mutatja, hogy a Bayesian vészrakétát lőtt ki.

A kép hajnali 4:35-kor készült. A férfi, Francesco Lo Coco szerint a képen az látszik, hogy a vészrakétát akkor indították el, amikor a hajó már süllyedt. "Kimentem az erkélyre, mert két hajóm van a kikötőben és aggódtam a közelgő vihar miatt. Láttam, hogy a vitorlás ringatózik. Fogtam a telefonomat, hogy lefotózzam. A vészrakétát akkor indították el" – elevenítette fel a történteket.