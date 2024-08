Moszkva bemutatta új fegyverarzenálját – jönnek az új generációs okosgránátok, drónok, rakéták

Azaz az eszköz roppant mozgékony, és tervezői szerint pontos is. Hátránya, hogy – földi célmegfestés esetén – a cél közelében, a célpontra való rálátással kell elhelyezni a „megfestő” lézerberendezést, amit a kiállításon háromlábú állványon a fegyver mellett állítottak ki. Szerepelt a bemutatón a Lancet drónjairól ismert ZALA vállalat is, amely most az exportváltozatot mutatta be. Elnevezésük: Izgyelije 51, 52 E. Elektromotor hajtja ezeket az egyszer használatos, „öngyilkos” drónokat.

Lancet drón által megsemmisített ukrán harckocsi / Fotó: NurPhoto via AFP

Kalasnyikovval a drónok ellen

Könnyű géppuskával, 5,45 milliméteressel jelentkezett a Kalasnyikov Konszern a moszkvai seregszemlén. A Kalasnyikov RPL–20 típusjelű fegyverének a jobb oldalán ugyanaz a hüvelyakadást elhárító szerkezet van, mint a hasonló amerikai (AR–15, alias M–16) fegyvereken. Nem írják az RPL–20-as súlyát, de ránézésre a kétszerese lehet a vele összevethető amerikai M249-esének.

Ezt a fegyvert is, de még inkább a az IGLA AnDr és az IGLA Vector AnDr-t, két különleges sörétespuska-töltényt a kis méretű drónok ellen dolgozták ki. A Rostec honlapján közölt információ szerint az Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet által kifejlesztett két különleges töltény abban különbözik a közönséges 12-es (legnagyobb űrméretű) sörétespuska-töltényektől, hogy több bennük a lőpor mennyisége, továbbá keményfém-söréteket használnak.

A katonai sörétes puskákat a minidrónok ellen vetik be.

Kétféle szórással gyártják, a 35 méteres optimális lőtávolságú sörétek szélesebb ívben, nagyobb találati valószínűséggel szóródnak, a 100 méteresek pedig keskenyebb nyalábban küldik a söréteket a felderítő vagy csapásmérő minidrónokra.