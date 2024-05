Kicsoda Andrej Belouszov, az új az orosz védelmi miniszter?

Május 7-én, az ukrajnai háború közepette ötödszörre is beiktatták Vlagyimir Putyint mint Oroszország elnökét. Egy héttel később, az orosz kormány széles körű átalakítása során pedig leváltotta védelmi miniszterét, Szergej Sojgut, és helyére Andrej Belouszov volt miniszterelnök-helyettest javasolta.

A közgazdász Andrej Belouszov állhat a védelmi minisztérium élére / Fotó: Getty Images

A Reuters értesülése szerint Putyin orosz elnök vasárnap javasolta, hogy Belouszov váltsa Sojgut, az ország növekvő katonai kiadásaira és az innováció szükségességére hivatkozva.

Kicsoda Andrej Belouszov?

A 65 éves, veterán moszkvai politikus valójában közgazdász, aki 1981-ben kitüntetéssel diplomázott a Moszkvai Állami Egyetemen. A politikába 2000-ben kóstolt bele először, amikor a miniszterelnök tanácsadójává nevezték ki, majd 2006-ban miniszterhelyettesként került a gazdasági minisztériumba.

Putyin 2008–2012 közötti miniszterelnöksége idején a kormányapparátus gazdasági és pénzügyi osztályának igazgatója volt. Ezt követően gazdasági miniszteré nevezték ki, egy évvel később pedig már az orosz elnök tanácsadója lett.

A Financial Times szerint 2017-ben ő volt az, aki meggyőzte Putyint arról, hogy Oroszországnak sürgősen beruházásokat kell végrehajtania a digitális gazdaság kiépítésére, enélkül ugyanis Moszkva „nem tudja megőrizni a szuverenitását”. Ez a program megalapozta, hogy az ország gazdasága képes volt ellenállni az egyre szigorúbb nyugati szankcióknak.

Legmagasabb pozícióját három hétig töltötte be a kormány élén, amikor Mihail Misusztyin 2020-ban elkapta a koronavírust. Magát Misusztyint múlt pénteken nevezték ki újra az ország miniszterelnökévé.

Kétségtelen, hogy Belouszov Putyin szövetségeseként és gazdasági szakemberként is megbízható, több évtizedes tapasztalata pedig jól jön a hatalmas nyomás alatt álló védelmi minisztérium élén. Azonban sokan furcsállották, hogy a politikusnak az elődjeivel szemben nincsen katonai tapasztalata – ebből is látszik, hogy munkája elsősorban a fegyveres erők pénzügyi hátterére és az ellátásra fog fókuszálni.

Andrej Belouszov kinevezését Szergej Sojgu és a katonai vezetés sorozatos kudarcai tették szükségessé / Fotó: AFP

Ma a csatatéren az nyer, aki nyitottabb az innovációra, és az ellenség mellett saját vonalaira is figyel. Ezért természetes, hogy az elnök egy civil kinevezése mellett döntött

– nyilatkozta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője egy hétfő reggeli sajtótájékoztatón, kiemelve, hogy most az ukrán fronton és a hazai támaszpontokon is Belouszov gazdasági tapasztalataira van szükség.

Kinevezése azt is jelezheti, hogy Putyin szorosabban akarja követni az orosz hadsereg mozdulatait, és a haditervekben is személyes szerepet akar vállalni, mivel az új védelmi miniszter régóta közeli szövetségese és barátja. S bár a kritikusok – köztük Grant Shapps brit védelmi miniszter is – egyszerű bábnak nevezték, eddigi eredményei bizonyítják, hogy itt nem csak nepotizmusról van szó.

Oroszország teljes gazdasága jelenleg a hadseregre van kihegyezve, az orosz elnök pedig biztosítani akarja, hogy ez a lehető leghatékonyabban működjön: ahhoz, hogy a háborúja folytatódhasson, szakértői vezetésre van szükség.

A szankcióálló hadigazdaság tervezői sokkal jobban teljesítettek, mint az orosz katonai elit, az ő leváltásukra és a hadsereg helyrepofozására pedig Belouszov lehet a tökéletes ember.

S bár egyértelmű, hogy Putyin nem elégedett régi szövetségesével, a leköszönő Sojguval, a 68 éves volt védelmi miniszter így sem vált kegyvesztetté, mivel az új kormányban az orosz biztonsági tanács élére fog kerülni.

Néhány kormánytag azonban érintetlenül maradt az átalakítás során. Szergej Lavrov például továbbra is külügyminiszterként tevékenykedhet, és Valerij Geraszimovnak, az orosz vezérkar vezetőjének sem kell új munkahelyet keresnie.