Megvan a megállapodás: 25 százalékkal emelik a Boeing-dolgozók bérét

Mérföldkőnek számító megállapodást kötött a Boeing Co. és legnagyobb szakszervezete, hogy elkerüljék a sztrájkot, amely az amerikai repülőgépgyártót teljesen megbénítaná. A megegyezésre egy maratoni tárgyalást követően került sor.

A megállapodást jelentős győzelemnek könyvelheti el az új vezérigazgató / Fotó: AFP

Az ajánlat 25 százalékos béremelésről szó négy évre kivetítve, és a cég kötelezettséget vállalt arra is, hogy a Boeing következő gépét Seattle térségében építi meg – számolt be róla a Bloomberg. Amennyiben a munkavállalók elfogadják a megállapodást, azonnal 11 százalékos fizetésemelést kapnak, valamint 3000 dolláros bónusz is jár nekik, amelyhez a hónap végén jutnának.

A megállapodás jelentős győzelemnek könyvelheti el a Boeing új vezérigazgatója, Kelly Ortberg.

A Boeing és a dolgozók nemzetközi szövetsége tisztviselői csaknem egy hónapja egy seattle-i szállodában keresték a középutat a bérekkel, a nyugdíjakkal, a munkahely biztonságával és az egészségügyi ellátással kapcsolatos kérdésekben. Ez volt az első teljes körű tárgyalás a vállalat és a 33 ezer szerelőt és gyári dolgozót képviselő szakszervezet között.