Bukarest kiszámolta, mennyibe kerülne neki a gyorsvasút Budapesttől Bukarestig

Részletekkel szolgált a román szállításügyi minisztérium a Budapest–Bukarest-gyorsvasút tervéről, amelyről előzetes elemzések készültek, még a megvalósíthatósági tanulmány megrendelése előtt. A szaktárca jelezte: a nagy sebességű vasút megvalósítását a 2021 és 2030 között tervezett nagy infrastrukturális beruházásokat összegző stratégia, az úgynevezett általános szállításügyi keretterv (master plan) is ösztönzi − írta a Krónika online.

A Bukarest–Budapest gyorsvasút egyik változata akár ehhez hasonló is lehetne, a másik részben már meglévő nyomvonallal és alacsonyabb sebességű szakaszokkal számol / Fotó: Denis Belitsky

A közlekedési tárca egy kolozsvári parlamenti képviselő, a liberális (PNL) Radu Moisin interpellációja nyomán szolgált információkkal. A leendő Budapest–Bukarest nagy sebességű vasútvonal regionális érdekű stratégiai projekt, hatással van a közép-európai régió vasúti hálózataira is.

A vasutat úgy kell megtervezni, hogy 200-250-300 kilométer/órás, vagy annál is nagyobb sebességet is elérhessenek rajta a szerelvények. Kiemelik: a megvalósíthatósági tanulmányt különböző földtani és környezetvédelmi kutatások alapján kell elkészíteni, figyelmet fordítva a beruházás fenntarthatóságára, az ár-érték arányra, illetve arra is, hogy a nagyszabású infrastruktúrafejlesztések kiszolgálják a legfőbb agglomerációs központokat és a fejlődő térségeket délkelet–északnyugat irányban.

Két kivitelezési lehetősséggel, útvonallal számolnak − írja a lap. Az egyik a Bukarest–Pitești–Curtea de Argeș–Nagyszeben–Medgyes–(Marosvásárhely)–Kolozsvár–Nagyvárad–Biharpüspöki-vonal, amely mintegy 590 kilométer hosszú lenne; egy kilométernyi vasút megépítését továbbra is körülbelül 25-30 millió euróra taksálják, tehát a munkálatok összértéke mintegy 17 milliárd euróra rúgna. Egy másik elképzelésben egy „hibrid” gyorsvasútvonalat vázoltak fel, melynek egyes – más tervben is szereplő – szakaszain „csupán” 160 km/h-val haladnának a szerelvények, például hegyvidéken vagy már meglévő, eredetileg ekkora maximális sebességre tervezett szakaszokon. A fennmaradó vonalat pedig újonnan építenék meg úgy, hogy eleget tegyen a 200 km/h feletti sebességelvárásnak. A bukaresti közlekedési minisztérium (áfával együtt) 142 millió euróra becsüli a megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére szánt összeget. Viszont dátumokat továbbra sem közöltek.