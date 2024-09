Félezer kilométerre is elviszi a kamionokat a CATL új szuperakkumulátora

Újabb technológiai áttörést ért el az elektromos tehergépjárművekben felhasználható akkumulátorok fejlesztése terén a CATL, amely szeptember 16-án a hannoveri IAA Transportation 2024 kiállításon mutatta be legújabb termékcsaládját – közölte a vállalat.

Az új kamionakkumulátorok 500 kilométert is bírnak / Fotó: Xin Liu

A kifejezetten nehéz-tehergépjárművek számára kifejlesztett Tectrans-T akkumulátor különböző termékváltozatai 600 kilowattóra maximális teljesítményre képesek, akár 2,8 millió kilométeres futásteljesítmény mellett, a termék teljes életciklusa alatt. A gyorstöltésnek köszönhetően az akkumulátor egyes verziói mindössze 15 perc alatt 70 százalékos töltési szintet képesek elérni, ezáltal nagyban növelik az elektromos járművek hatékonyságát, illetve zökkenőmentesebbé teszik azok töltését is.

A kínai akkumulátorgyártó Németországban az új Tectrans-T akkumulátor két változatát mutatta be. A Tectrans-T Long Life Edition rendkívül hosszú használhatóságot, 2,8 millió kilométeres futásteljesítményt kínál 15 év alatt. A Tectrans-T Superfast Charging Edition legfőbb előnye pedig a 4C töltési lehetőség, amely 15 perc alatt képes az akkumulátor 70 százalékos feltöltésére.

Az akkumulátor kapacitása 200–600 kilowattóra, 1,2 millió kilométeres maximális futásteljesítmény és nyolcéves várható élettartam mellett.

Az egy töltéssel elérhető maximális hatótávolság pedig mindkét típus esetén 500 kilométer, amelyet a CATL akkumulátorcsere-megoldása is támogat, tovább minimalizálva az amortizációs költségeket a rövid és a hosszú távú szállítmányozásban egyaránt.

A CATL Tectrans-L

30–200 kilowattóra akkumulátorkapacitással,

150–500 kilométer valós hatótávolsággal és

4C csúcstöltési sebességgel

8 éves vagy

800 ezer kilométernyi élettartamot kínál.

A kifejezetten elektromos buszokhoz kifejlesztett Tectrans-B-t – mely Tectrans Bus Edition néven is ismert – szeptember elején mutatták be Kínában. Energiasűrűsége 175 wattóra per kilogramm, élettartama 15 év, amelyhez 1,5 millió kilométeres futástávolságot ígérnek, 10 év vagy 1 millió kilométer garancia mellett.