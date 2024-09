Így nyúlta le a nyugati márkákat Oroszország

Miután Oroszország 2022 februárjában lerohanta Ukrajnát, a nyugati cégeknek döntést kellett hozniuk arról, hogy kivonuljanak-e az orosz piacról. Volt, akinek bejött a számítása, ám sokaknak nem. Ezt részletezi Stephanie Baker "Punishing Putin: Inside the Global Economic War to Bring Down Russia" című könyve, amit magyarul a Putyin megbüntetése: az "Oroszország megbuktatására irányuló globális gazdasági háború kulisszatitkai" címre lehet fordítani. A szerző a Bloombergen foglalta össze könyve főbb állításait.

Orosz rulettet játszanak az Oroszországban maradt nyugati cégek / Fotó: AFP

A vállalatok erkölcsi és üzleti dilemmákkal szembesültek

A cégek dilemmája egyrészt abban állt, hogy ha maradnak, akkor adót kell fizetniük az orosz kormánynak, amivel közvetve támogatják az Ukrajna elleni háborút, s ezzel magukra haragíthatják nyugati fogyasztóikat. Egyesek ugyanis azonnal kivonulást követeltek, különben a cégek bojkottját helyezték kilátásba. A nyugati közvélemény elítélte az orosz megszállást és a kormányok is kivonulásra ösztönözték a vállalatokat. Ráadásul egy szigorúan szankcionált gazdaságban kockázatos vállalkozni.

A dilemma másik oldala az volt, hogyha kivonulnak, akkor elveszítik az orosz piacot, sőt, akár veszteséggel adhatnak túl az üzleti érdekeltségeiken. Utóbbi valóban fenyegetett, mivel azok a vállalatok, amelyek ezt megtették, többnyire potom pénzért értékesíthették tulajdonukat. A cégek attól is tartottak, ha kivonulnak Oroszországból, akkor mások megszerezhetik a know-how-jukat, a technológiájukat és megsérthetik a szabadalmaikat. Ebben egyébként nem is tévedtek nagyot.

Több nyugati vállalat maradt Oroszországban, mint amennyi kivonult

Sokan bejelentették a távozási szándékukat, ám végül nem mindegyik cégnek sikerült betartania az ígéretét. A Kijevi Közgazdaságtudományi Iskola szerint több mint 1 700 vállalat vonult ki vagy korlátozta a működését.

Ezzel szemben 2 ezernél is több nyugati vállalat döntött a maradás mellett. Így tett az osztrák Raiffeisen Bank és az olasz UniCredit bank, amelyek annak ellenére nem vonultak ki, hogy az Európai Központi Bank nyomást gyakorolt rájuk.

Egyes nyugati cégek orosz márkák leple alatt maradtak.

Például a Coca-Cola európai palackozója, amely átnevezte az orosz üzletágát Multon Partnersre és azt elkülönítette a többitől. A leányvállalat immár Dobry Cola és Good Cola néven forgalmazza a termékeit a Coca-Colához hasonló piros csomagolással. Az eredeti, márkás italok pedig kazah és lengyel importtal kerülnek az orosz boltok polcaira.