A Toyota és a Hyundai elnökei összefogtak - diktálnák a jövő trendjét

Ilyen sem mindennap történik. Ázsia két legnagyobb autógyártójának elnöke közösen jelent meg a nyilvánosság előtt egy olyan eseményen, amelyen bemutatták vállalataik nagy teljesítményű járműveit, ezzel is hangsúlyozva azt a tendenciát, hogy a riválisok összefognak az elektrifikációval szemben.

Fotó: Seong Joon Cho / Bloomberg

Akio Toyoda, a Toyota Motor Corp. vezetője és Euisun Chung, a Hyundai Motor Group vezetője a hét végén a Szöultól délre fekvő Jonginben megrendezett autóverseny-fesztiválon vett részt. Jay Y. Lee, a Samsung Electronics Co. elnöke és a Hankook & Company Co. elnöke, Hyunbum Cho is részt vett, hogy találkozzon Toyodával és Chunggal – számolt be az eseményről a Bloomberg hírügynökség.

Az eseményen mindkét autógyártó raliautói és számos jövőbe mutató modell, köztük hidrogénüzemű járművek is bemutatkoztak.

„A Toyota és a Hyundai összefog, hogy egy jobb társadalmat hozzon létre, és alakítsa a mobilitás jövőjét” – mondta Toyoda vasárnap, hozzátéve, hogy ő és Chung felfedezték közös szenvedélyüket a versenyzés iránt, amikor az év elején találkoztak.

Egyre gyakrabban fognak össze az autógyártók

A globális autógyárak egyre inkább egyesítik erőiket a gyártás, valamint a kutatás-fejlesztés terén a költségek csökkentése és a versenyképesség növelése érdekében. A Nissan Motor Co. és a Honda Motor Co. augusztusban közös kutatási megállapodást jelentett be a következő generációs, szoftveresen definiált járművek platformjának és technológiáinak kifejlesztésére. A Hyundai a General Motors Co.-val is partnerségre lépett a közös termékfejlesztés, a gyártás és a jövőbeli tiszta energiával kapcsolatos technológiák terén.

Fotó: Noriko Hayashi / Bloomberg

Az eseményen a Hyundai bemutatta a rali-világbajnokság programjának raliautóit, köztük az i20 N Rally 1 Hybrid és az i20 N Rally 2 modellet. A Toyota Gazoo versenysportegysége többek között a GR Yaris Rally 1 Hybrid, a GR Yaris Rally 2, a GR Supra és a GR86 modellt mutatta be.

A Toyota és a Hyundai első közös rendezvényét tartották

A Toyota és a Hyundai – a világ első számú és harmadik számú autógyártója az eladások alapján – az elektromos járművek terén egyre élesebb versennyel néz szembe a Tesla Inc. és a kínai autógyártók, például a BYD Co., a legnagyobb elektromosjármű-gyártók részéről. Ázsia legnagyobb hagyományos autógyártóiként hasonló kihívásokkal és ambíciókkal küzdenek. Mindketten a hidrogénüzemű járművek hívei a szén-dioxid-semlegesség felé vezető úton.