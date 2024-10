Összeomolhat Európa éléskamrája – végveszélyben vergődik a román mezőgazdaság

Fotó: Shutterstock

Pénz beszél, a termény pusztul



A Szeret-Baragan csatorna köldökzsinórként láthatná el a száraz, de mégis termékeny területet, a csaknem 200 kilométeres projektből 1994-es leállításáig 11 kilométer készült el.

A beruházást ugyan leporolták, de sokak szerint csak kampányígéretről van szó, ugyanis egyszerűen nincs rá pénz.

Florin Barbu mezőgazdasági miniszter - miután az Egyesült Államokban is járt befektetőt keresve – annyit írt a Bloombergnek, hogy a munka akár el is indulhat 2025 első negyedévében, és a beruházás továbbra is „stratégiai prioritás”. Tény, azonban, hogy a román költségvetési hiány elszállt, így a kormány saját forrásból képtelen finanszírozni ilyen nagy terveket.

Románia összesen mintegy 2,2 millió hektárt szeretne öntözésbe vonni, a már meglévő 1,6 millió hektár mellé. Ez azonban még mindig csak a negyede az ország teljes szántóterületének.

Fotó: AFP

Elkeseredett próbálkozások

Sokan nem bíznak a nagy csatornák megépítésében, más módszerekkel próbálják megoldani az öntözést. Constantin Toma, a déli Buzau város polgármestere az Egyesült Államokba és Izraelbe utazott, hogy megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy miként tudnák a város szennyvizét felhasználni a mezőgazdaságban.



Nincs már elég víz. Ha a csatornák egyszer el is készülnek, a folyók vízhozama is lecsökken nyáron, ezért az mostaninál jóval hatékonyabban kell felhasználnunk a vizet

– hangsúlyozta.

Egy kisebb gát építése is sokat jelentene a Vedea folyón – Andrei ennek segítségével a földje negyedét tudná öntözni, ez azonban elég lenne ahhoz, hogy ismét megpróbálkozzon a kukoricatermesztéssel. Vannak szerencsésebb gazdálkodók is, Nina Gheorghita agrármérnök földje a Dunához közel esik, 700 hektáros gazdaságának 80 százalékát már most is öntözi. Ő még az idei évben is remél némi hasznot.

Az alapvető probléma továbbra is az öntözés hiánya. Olyan tervre van szükségünk, ami nem változik meg minden miniszterváltáskor

– hangsúlyozta.