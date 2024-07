Az aszályos időjáráson múlnak a mezőgazdasági kilátások 2024-ben

Az uniós gazdálkodók továbbra is számos kihívással néznek szembe, ami befolyásolja a mezőgazdasági kilátásokat, ilyenek például az éghajlati és geopolitikai válságok, de emelkedtek az olyan imputköltségek is, mint az energia, a műtrágya és az állati takarmány ára, valamint a munkaerőköltség. Az egyik legnagyobb kihívás a klímaváltozással járó aszály, valamint a forró nyarak, és ez világ- és Európa-szinten is igaz – derült ki többek között az Európai Bizottságnak az EU mezőgazdasági piacai rövid távú kilátásairól szóló jelentéséből.

Mezőgazdasági kilátások 2024-re: a szárazság visszavetheti a napraforgó- és a kukoricatermést / Fotó: Shutterstock

A 2024–2025-ös szezonra az unió gabonatermelése az előrejelzések szerint 3 százalékkal,

körülbelül 278,5 millió tonnára nő, elsősorban a jobb hozamoknak köszönhetően.

Itt érdemes megemlíteni az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) legfrissebb, havi előrejelzését, amely szerint rekordszintű, 2,854 milliárd tonna lehet a világ gabonatermése az idén.

A szélsőséges nyár után ilyenek lehetnek a mezőgazdasági kilátások 2024-ben

Az előrejelzések szerint a szárazság visszavetheti a napraforgó- és a kukoricatermést a fekete-tengeri régióban. Az időjárási modellek alapján ott a szokásosnál kevesebb csapadék várható júliusban és augusztusban.

Az ukrán meteorológiai szolgálat szerint a május volt az egyik legszárazabb hónap az elmúlt három évtizedben. A szárazság akadályozza a téli és a tavaszi vetésű növények fejlődését Harkiv és Donyeck régióban, az ország északi részén pedig a jégeső szedte a növényáldozatait: károsította a kukoricát, a szóját és a napraforgót is.

A fekete-tengeri térségben az előrejelzett szárazság valószínűleg visszavetheti a kukoricatermést, az Egyesült Államokban pedig a rekordközeli hőség utáni heves esőzések fenyegetik a szójabab- és a kukoricatermést. Az unió termésfigyelő hatósága, a MARS szerint a román kukorica- és napraforgótermés idén nem éri el az ötéves átlagot a tartós meleg és szárazság miatt.

Kritikus szakaszhoz közeledünk. Már egy hét terméskiseséshez vezet. Ha két ilyen hét lesz, akkor gyorsan nagy károk keletkeznek – magyarázta Vincent Braak, a Strategie Grain tanácsadó cég elemzője a Reutersnek.