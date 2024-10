Harris felzárkózott, de Trumpnak van egy aduásza

Harris javított a demokraták megítélésén, de ez lehet, hogy kevés lesz

A felmérések egy éve során Trump támogatottsága stabil volt az említett államokban, soha nem esett 47 százalék alá, de nem is emelkedett 49 százalék fölé.

A verseny tehát azon múlik, hogy Harris képes lesz-e növelni a támogatottságát, különösen a bizonytalan szavazók körében, akik a pálya szélén ültek, amíg Biden volt pártja jelöltje.

Harris javította a demokraták pozícióját a fekete szavazók, a 35 év alatti szavazók és a 2022-es félidős választásokon nem szavazó, alacsonyabb szavazási hajlandóságú szavazók körében. A nők körében is erősödött, részben azzal, hogy hangsúlyozta az abortuszjogok támogatását. Sikerült maga mögé állítania olyan szavazókat is, akiknek negatív a véleményük Bidenről és Trumpról egyaránt. Rossz hír viszont számára az, hogy azok körében, akik róla és Trumpról is negatív véleménnyel vannak, 18 százalékponttal van lemaradva.