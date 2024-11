Amerikai elnökválasztás: ugrásra készen várják a piacok az eredményt – erre kell készülni

Az államkötvények szempontjából a legkiegyensúlyozottabb helyzetet egy megosztott kongresszus – azaz ellentétes többségű képviselőház és szenátus – lehetne, amely megfékezhetné a túlzott állami kiadásokat és enyhítheti az inflációs nyomást, bárki is nyeri az elnökválasztást.

Az Erste szerint is csont nélkül csak akkor tudnának megvalósulni az elnökjelöltek ígéretei, ha a majdani „elnök emberei” uralnák mind a szenátust, mind a képviselőházat.

Az előbbiben a demokraták nagy valószínűséggel elveszítik a többségüket. Még ha a billegő Ohio államot a demokraták szerzik is meg, a republikánusok akkor is a 100-ból valószínűleg 51 szavazattal rendelkeznek majd a „felsőházban”. Mégpedig úgy, hogy két független szenátora is lesz a plénumnak.

A képviselőházban, ahol mind a 435 képviselőt újraválasztják, jelenleg döntetlenre áll a meccs 207-207 viszonylag biztos és 21 bizonytalan befutóval. Szóval „akármi” is lehet az eredmény.

Trumpnak összejöhet a teljes körű republikánus győzelem is / Fotó: AFP

Ebből a felállásból pedig az következik, hogy akár a teljes republikánus fölény is összejöhet. Azaz ők adhatják az elnököt, a szenátusi és a képviselőházi többséget is. Ez pedig megteremthetné komolyabb változtatások lehetőségét. S persze lehet vegyes is a kongresszus, ami szűkítené az elnök mozgásterét. Kisebb valószínűséggel – de nem a lehetetlen kategóriában – a teljes fölény beüthet a demokraták oldalán is.

Mivel az elmúlt hetekben inkább Trump és a republikánusok győzelme volt valószínűbb, ezért az ennek megfelelő pozíciók épültek ki, elsősorban a kötvénypiacon – teszi hozzá az Erste. Ezért egy estleges Harris-siker esetén komolyabb visszarendeződést is láthatnánk. Trump győzelme esetén pedig, a hozamok emelkedésében talán már limitált mozgást, de ez is függ a kongresszus összetételétől.