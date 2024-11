Az elektromos autók új forradalmát hozhatja az önvezető akkumulátortöltő

Az elektromos autók robbanásszerű terjedése az elmúlt időszakban lefékezett. Maga a probléma ugyan összetettebb ennél (például az alapanyaghiány is gondot okozhat), de az okok között azt is gyakran megemlítik, hogy e-autók töltéséhez szükséges infrastruktúra még nincs eléggé kiépítve. A töltőhálózatok problémájára azonban hamarosan megoldást kínálhat egy kínai innováció, az önvezető akkumulátortöltő autó, amely önállóan képes odautazni, ahol szükség van rá, ellátva energiával a lemerült akksikkal rendelkező sofőröket.

Az önvezető akkumulátortöltő nagy segítség lehet elektromos autók elterjedésében / Fotó: Wuling

A New Atlas arról számolt be, hogy a Wuling kínai autóipari óriáscég Kantonban (Guangzhou) mutatott be nemrég két mobil töltőállomást. Az egyik nagyjából akkora, mint egy fagylaltos kocsi, a másik pedig jóval nagyobb.

Az ötlet megvalósítását nemcsak a töltőhálózat tökéletlensége inspirálta, hanem az is, hogy a tízmilliós kínai nagyvárosokban a töltőknél hatalmasak lehetnek a sorok, főleg hétvégente, és ez még inkább így lesz, ha az utakon közlekedő járművek többsége elektromos lesz. A Wuling által Kínában végzett kísérletek azt mutatták, hogy ez az autonóm akkumulátor, amelynek sebessége jelenleg 5 kilométer/óra, jelentősen növelheti az elektromos járművek töltőállomásainak hatékonyságát és rugalmasságát.

Megvolt a nagy bemutatkozás

A mobil e-töltő a múlt héten debütált a Kantoni Kínai Import és Export Vásáron, és hamarosan a kereskedelmi forgalomban is kapható lesz. Azonban egyelőre nem mindenki fog ilyet venni otthonra, hiszen a 141 kilowattórányi töltésre képes önvezető csúcsmodell ára 42000 dollár, vagyis mai árfolyamon 15,85 millió forint. A kistestvér, a 20-300 kilowattórás változat pedig 11000 dollárba, vagyis 4,2 millió forintba kerül.

Az elsődleges célközönséget az autókereskedések és szervizközpontok adják, de az olyan gyárakban és egyetemeken is hasznos eszköz lehet, ahol gyakran van szükség hordozható áramforrásra vagy töltési lehetőségre.

Új lendületet kaphatnak az elektromos autók

A New Atlas szerint az új önvezető elektromosautó-töltők azt jelenhetik az e-autóknál, mint amit a robbanómotoros járművek számára egy teli benzineskanna jelentett.