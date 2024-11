Gazdatüntetések kezdődnek Franciaországban hétfőn – írja az MTI. Kevesebb mint egy évvel azután, hogy januárban az ország autópályaszakaszainak lezárásához vezetett a gazdák példátlan méretű országos megmozdulása, a fő mezőgazdasági szakszervezetek hétfőtől ismét tüntetésre szólítják fel tagjaikat.

Franciaország hétfőn káoszra ébredhet: a gazdák elfoglalhatják az autópályákat – a belügyminiszter elvesztette a türelmét (illusztráció)

Arról, hogy mi vezetett idáig, ebben a cikkben írtunk részletesen. Bruno Retailleau francia belügyminiszter most vasárnap arra figyelmeztette a mezőgazdasági termelőket a másnap kezdődő gazdatüntetések előtt, hogy

zéró tolerancia lesz az utak tartós blokádja esetén.

A tárcavezető a héten találkozott a mezőgazdasági szakszervezeti vezetőkkel, hogy párbeszédet kezdeményezzen, és elmondja nekik azt is, hogy mik a határok. Erről az RTL kereskedelmi rádió, az M6 kereskedelmei televízió és a Le Figaro című napilap műsorában beszélt.

Bár a tüntetés jogát az alkotmány garantálja, a miniszter három határra hivatkozott:

nem lehet kárt okozni mások tulajdonában, embereket megsebesíteni és nem lehet tartós lezárás.

Bruno Retailleau előre szólt, hogy nem fog habozni mozgósítani a rendfenntartó erőket a forgalom helyreállítása érdekében. Elmondta azt is, hogy párbeszédet folytatott a szakszervezetekkel, éppen azért, hogy a dolgok ne fajuljanak el.

Miért tüntetnek a francia gazdák?

A gazdák továbbra is tiltakoznak a jelentős bürokrácia és a megélhetési gondjaik miatt, azzal érvelve, hogy a gyorssegélyek és a kormányzati bejelentések ellenére a helyzetük nem javul. Az Európai Unió és a dél-amerikai Mercosur szabadkereskedelmi övezet tagállamai között kötendő megállapodást is határozottan elutasítják (fontos: a francia kormányhoz hasonlóan – a szerk.). A kabinet biztosította a gazdákat arról, hogy minden lehetséges eszközt be fog vetni annak megakadályozására.

Emmanuel Macron vasárnap Buenos Airesben tárgyalt Javier Milei argentin elnökkel, ezen a Mercosurral kötendő szabadkereskelmi megállapodás ellen tiltakozó francia gazdák álláspontját is közvetíti.