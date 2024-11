Gazdák foglalják el jövő héten Franciaországot

Új tiltakozó akcióba kezdenek a jövő héten a francia gazdák az Európai Unió tervezett szabadkereskedelmi egyezménye ellen a Dél-amerikai Közös Piaccal (Mercado Común del Sur – Mercosur), mert attól tartanak, hogy az olcsó agrárimport veszélyezteti a megélhetésüket. Az akciót szerdán jelentették be.

A gazdák Brüsszelben már szerdán, Franciaországban jövő héten tiltakoznak / Fotó: AFP

„Drámai következményekkel járhat a mezőgazdaságra ez a kereskedelmi megállapodás” – figyelmeztetett a France Inter rádiónak nyilatkozva Arnaud Rousseau, a húszezer helyi agrárszakszervezetet tömörítő FNSEA (Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles) igazgatója.

„Ezért hétfőtől kezdve ott leszünk minden régióban, hogy hallassuk Franciaország hangját, abban a reményben, hogy minden európai ország csatlakozik hozzánk, mert ez nem egyetlen ország ügye, nem francia ügy, hanem európai” – idézte a szavait a Reuters.

Az utakat ezúttal nem zárják le a gazdák

A tavalyi tiltakozásoktól eltérően a gazdák most nem tervezik az utak és autópályák lezárását; akkor is az olcsó, többek között ukrán import, valamint a túlságosan szigorú uniós szabályozások ellen tiltakoztak, nem csupán Franciaországban, hanem több más tagállamban is Spanyolországtól Németországig.

Nem az a célunk, hogy megzavarjuk a francia emberek életét, hanem az, hogy elmondjuk nekik: büszkék vagyunk rá, hogy etetjük őket, és továbbra is termelni akarunk

– hangsúlyozta Rousseau.

A kormány mellettük áll

A gazdák élvezik a kormány támogatását. A megállapodást eddig is nagyrészt Párizs blokkolta, és Annie Genevard agrárminiszter vasárnap megismételte, hogy rossznak tartja az egyezményt, amelyet Brüsszel még idén tető alá akar hozni.

A francia kormány a gazdák mellett áll, meg akarja akadályozni a Mercosur-megállapodást / Fotó: AFP

A tárcavezető szerint a megállapodás eredményeként „99 ezer tonna marhahús, 108 tonna cukor és hasonló mennyiségű csirkehús” juthat be az országba, ami tragikus károkat okoz majd a helyi termelőknek, akiket így is elég gond sújt.

Brüsszelben már szerdán megjelentek a traktorok

Nem a francia gazdák az egyetlenek, akik hangot adnak a tiltakozásuknak: a belga agrártermelők szerdán vonultak az EU épülete elé a vallon szövetség, a FUGEA felhívására. A The Brussels Times tudósítása szerint

az egész városban és a teljes brüsszeli régióban is közlekedési fennakadások várhatók a felvonuló traktorok miatt.

Az állattenyésztőket és gazdálkodókat tömörítő szövetség a múlt héten felszólította a vallon és a szövetségi mezőgazdasági minisztert, hogy nyilvánosan álljanak ki a Mercosur-egyezmény ellen.