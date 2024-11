Gyenge a vállalati növekedés a régióban, de a Mol így is dobogós helyen végzett

A vállalati rangsort a lengyel olajcég, a PKN Orlen vezeti, amely 34 százalékkal, 85,9 milliárd euróra növelte a forgalmát a múlt év során. Második helyen zárt a Skoda: a cseh autógyártó árbevétele 31 százalékkal, 23,45 milliárd euróra gyarapodott.

A harmadik legnagyobb régiós vállalat a Mol lett,

amely az egy évvel korábbinál 5 százalékkal alacsonyabb, 23,3 milliárd eurós összeggel szerepel a Coface-listán. Az első tízbe a magyar vállalatok közül az MVM került be, 13,3 milliárd euróval a hatodik helyen végzett. A magyar vállalatok közül az Audi Hungaria a tizenegyedik helyet szerezte meg 9,1 milliárd eurót meghaladó forgalmával, ami 8 százalékos emelkedés éves szinten.

Az autóipar fellendülése

A korábbi évektől eltérően nem minden ágazatban volt forgalomnövekedés 2023-ban. A nehézségekkel küzdő ágazatok közé tartoztak az energiaigényes iparágak, mint a fém-, a papír- és a faipar, valamint a közművek és a közszolgáltatások.

Három év után az autóipar és a szállítási szektor visszaszerezte a vezető helyet, 16,8 százalékos forgalom- és 40,8 százalékos nettó nyereségnövekedéssel,

amit az emelkedő autóeladásoknak köszönhet. A 2023-as év kihívást jelentett a háztartások és a vállalkozások számára is, és ennek következtében visszafogták a tartós fogyasztási cikkekre, de nem a járművekre fordított kiadásaikat. Az uniós autóeladások – a 2019 óta tartó ellátási láncokat érintő krízishelyzetek után – először emelkedtek. Sajnos 2024 már közel sem látszik ugyanilyen erősnek ebben az iparágban.

Az ásványi anyagok, vegyi anyagok, kőolaj, műanyag és gyógyszeripari ágazat, amely hagyományosan a legnagyobb szektor, idén a második helyre esett vissza, szerény forgalomnövekedéssel, de a nettó nyereség 42,8 százalékos csökkenésével, mivel a közép- és kelet-európai olaj- és gázipari vállalatoknak kihívást jelentő feldolgozási árrésekkel kellett szembenézniük az ingadozó olajárak és a csökkenő földgázárak mellett.

A vegyes termékkörű kereskedelem dobogóra került, amit az alacsony munkanélküliség és a növekvő bérek által ösztönzött fogyasztói kereslet élénkülése támogatott.

A jövőről szólva Grzegorz Sielewicz, a Coface közép- és kelet-európai regionális közgazdásza kiemelte: „2024-ben és 2025-ben a régió gazdaságai javulást tapasztalhatnak majd a háztartások várhatóan tovább élénkülő fogyasztásának köszönhetően.” Ugyanakkor a szakértő szerint még mindig komoly kihívások várnak a vállalatokra, beleértve a legnagyobb cégeket is. Hozzátette: „Miközben a szűkös hazai munkaerőpiacok miatt az üres pozíciókat még a magasabb bérek mellett is nehéz betölteni, a fő veszélyt továbbra is a külgazdasági helyzet jelenti, ami korlátozza a közép- és kelet-európai régió termelését és exportját.”