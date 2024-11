Kiútkeresőben a magyar autóipar – innen már csak felfelé veheti az irányt

Török Zoltán szerint azonban nehéz megmondani, hogy mikor fog végre érdemben fellendülni a külső kereslet. Egyelőre erre utaló jelek még nincsenek, de szerinte „semmi nem tart örökké, és előbb-utóbb vége lesz ennek a lejtmenetnek”.

Nem szabad temetni az európai autóipart

Biztosan állítható, hogy 2024 az egyik legnehezebb éve volt a magyar iparnak. Noha volt, aki már jelezte ezt, mint Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek vezetője, aki két átmeneti évet jósolt, valójában alig akadt, aki számított arra, hogy olyan nehézségek jönnek majd, amelyek a magyar gazdaságot is érdemben visszavetik. Az év elején rögtön egy fontos német gazdaságpolitikai döntés született. Tavaly december végén ugyanis leállította az elektromos autók állami támogatását a német kormány, és ezután szinte azonnal bezuhant a kereslet az ilyen gépjárművek iránt, ami megerősítette, hogy

akármennyire jól nézett kockás papíron, az íróasztal mellől, tulajdonképpen ezer sebből vérzik az elektromos átállás.

Magyarországon az SK On májusi híre borzolta a kedélyeket, amikor kiderült, hogy nem tudott rendelési termelésre átállni a dél-koreai vállalat, annyira nincsen megrendelése.

Török Zoltán több tényezőt is felsorolt, amelyek sújtják az európai és benne a magyar ipart:

Egyrészt folyamatosan csökken a népesség Európában.

A gépjármű-tulajdonlás nem annyira fontos szempont a fiatalabb generációk számára.

Nagyon drágák az autók, és egyre kevesebben engedhetik meg maguknak, hogy új autót vásároljanak.

Illetve van egy versenyképességi hátrány Európában Kínával szemben, ami ellen próbál küzdeni a vámokkal.

Ráadásul az elmúlt időszakban egyre több olyan hangot lehetett hallani, amelyek kitolnák a 2035-ös céldátumot, amikortól már nem lehetne belső égésű motorral ellátott autót eladni.

A mai bizottsági meghallgatásokon a biztosjelöltek kiálltak ezen célok mellett, nem tűnik úgy, hogy puhulás lesz. Rögös az út, de haladunk ebbe az irányba

– mondta Török Zoltán. Hozzátette, hogy ezzel együtt rengeteg probléma van, kezdve a töltési infrastruktúrával vagy a szortimenttel, de szerinte ez rövid távon is meg tud változni. A francia cégek jól láthatóan beleálltak a folyamatba, viszonylag olcsó, alsó kategóriákban is próbálnak előretörni. „Az út felfelé vezet, én nem temetném őket egyáltalán” – mondta az elektromosautó-ipar jövőjéről, ami a magyar gazdaság számára is jó hír. De hozzátette azt is, hogy az ördög a részletekben alszik, ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy egy-egy gyárnak kivel és melyik akkumulátorgyárral van szerződése. Épp ezért szerinte ebből kijöhetünk jól is, és rosszul is.