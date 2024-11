Ezek az országok rendelkeznek a legtöbb tengeralattjáróval

Beszállhat a hadihajógyártásba is a Rheinmetall

Alig hogy az amerikai Carlyle elállt a Thyssenkrupp Marine Systems megszerzésétől, a kérők között megjelent a hazánkban is több üzemet működtető német hadipari cég is. A Rheinmetall eddig ugyan még nem gyártott hadihajókat, de ha valóban a globális hadipar legnagyobbjai közé akarnak emelkedni, kapóra jöhet ez a lehetőség is.