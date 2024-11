Hiába a támogatás, egyelőre nem mennek a villanyautók Szerbiában

Irena Vujovic környezetvédelmi miniszter közölte, hogy az elektromos járművek támogatott beszerzésére vonatkozó kérelmek benyújtási határidejének lejártáig a környezetvédelmi minisztériumhoz 359 ilyen jármű beszerzésére vonatkozó kérelmet adtak be.

Autókiállítás Belgrádban – Szerbia még vár a villanyautó-forradalomra / Fotó: Anadolu via AFP

A kiírásnak megfelelő összes igény kifizetéséhez 205,2 millió dinár szükséges, ami meghaladja az idei évre tervezett keretösszeget, 170 millió dinárt. Örömmel nyugtázta, hogy idén is nagy az érdeklődés a környezetbarát közlekedési forma iránt, mert a levegőminőség javítását célzó intézkedéscsomag része a káros anyagokat nem kibocsátó elektromos járművek vásárlásának támogatása. Emlékeztetett rá, hogy tavaly is túllépték az erre az intézkedésre elkülönített keretet, és mint korábban, akkor is sikerült többletforrást biztosítani, és mindenki élhet a támogatási jogával, aki a kiírásnak megfelelő igényt adott át. Reményei szerint ez idén is így lesz.

A környezetvédelmi minisztérium 2024. október 31-ig fogadta el a támogatási igényeket. Vujovic elmondta, hogy a 2024-es rendelet szerint segédmotoros kerékpárokra és könnyű triciklikre 250 euró, motorkerékpárokra, nehéz triciklikre, könnyű és nehéz négykerekűekre 500 euró, a legfeljebb kilencüléses személygépjárművekre és legfeljebb 3,5 tonnás tehergépjárművekre 5000 eurós támogatás volt igényelhető.

A legnagyobb érdeklődés a személygépjárművek iránt mutatkozott. A Környezetvédelmi Minisztérium 2020 óta évente támogatja elektromos járművek beszerzését. Ennek ellenére még mindig ritkán látni villanyautót.

Szerbiában az elektromos gépkocsik aránya kicsivel haladja meg az 1 százalékot. A hibridek viszont az újonnan regisztrált autók 30 százalékát tették ki ebben az évben.

Ez azt jelenti, alig van elektromos jármű az országban. Összehasonlítva azonban 2019-es adatokkal, amikor csak néhány tucat elektromos járművet és hibridet adtak el Szerbiában, jól látható, hogy az elmúlt öt évben ugrásszerűen megnőtt az elektromos és hibrid gépkocsik száma.

Idén szeptemberben 4 százalékkal több elektromos autót regisztráltak az előző év azonos időszakához képest.

Az, hogy Európa más országaihoz képest Szerbiában még csekély az érdeklődés az elektromos autók iránt, a töltőállomások kis számával is összefüggésbe hozható. Százezer lakosra mindössze három töltőállomás jut. Szerbiában mintegy 3000 elektromos meghajtású személygépkocsi van bejegyezve.