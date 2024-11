Trump győzelméből húzhat hasznot az egyeurós házakat kínáló olasz falu

Az elmúlt évszázadban Ollolai lakossága 2250-ről 1300-ra zsugorodott, és évente csupán néhány gyermek születik. A nehéz gazdasági időkben sok család hagyta el a Szardínia szigetének közepén fakvő falut, munkát és jobb életet keresve.

A polgármester elmondta, hogy természetesen nem említik, nem is említhetik meg konkrétan a megválasztott amerikai elnök nevét, de szerinte mindenki tudja, hogy ki az a személy, aki miatt sok amerikai felkerekedne, és otthagyná az országot. Ráadásul az akciónak már meg is lett az eredménye, ugyanis a honlapot az utóbbi időben 38 ezer, házakkal kapcsolatos információkérés árasztotta el, amelyek többnyire az Egyesült Államokból érkeztek.

Nem először próbálkozik Ollolai

Ollolai már korábban is próbált bevonzani külföldieket. A falu 2018-ban kezdte el árulni a romos, üres lakásokat egy euróért. Ezután továbblépett az üres mezőgazdasági területek szintén jelképes, egy euróért történő bérbeadására. Végül 2023-ban indította el a „munka Ollolaiból” programot, amely a digitális nomádokat célozza meg.

Az eddigi tervek azonban nem váltották be a hozzájuk főzött reményeket, Colombu szerint ugyanis 2018 óta mindössze tíz lakást sikerült egy euróért eladni és felújítani. A számos kedvező lehetőség ellenére ugyanis Ollolai mégsem annyira népszerű, hiszen a sziget közepén, a nagyvárosokról, és a tengertől is messze helyezkedik el, egy vad, hegyvidéki régióban. Emiatt azonban friss levegővel, kevés tömeggel és nagyszerű kilátással büszkélkedhet. A falu emiatt továbbra is csak felerészt lakott, és még mindig van körülbelül száz üresen álló, potenciálisan eladó, beköltözhető olcsó lakásuk.