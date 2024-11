Újabb száguldozó sofőr autóját árverezi el az osztrák rendőrség

A közelmúltban bevezetett közlekedési szabályok miatt az osztrákoknál különösen óvatosnak kell lenni az autópályákon való száguldozással. Ugyanis már nem csupán a tetemes bírsággal és a jogosítványuk bevonásával kell számolniuk a féktelen soföröknek, hanem az autójuk elvesztésével is. Ezzel szembesült most egy egy fiatal sofőr, akinek a VW Passat Variant 3B típusú járművét november 20-án bocsátják árverésre – írta az Auto Bild osztrák szakoldal.

A gyorshajtó autójára bárki licitálhat szerdáig / Fotó: Dorotheum

A pórul járt sofőrt augusztusban fülelte le az osztrák rendőrség. A 17 éves salzburgi fiatalember Volkswagenje 198 kilométer per órával száguldozott az A1-es autópályán Linz közelében, szemben a megengedett 100 kilométer per órás sebességgel. A gyorshajtók autóinak elkobzását 2024 márciusa óta teszi lehetővé az új osztrák jogszabály. Nem sűrűn élnek ezzel a lehetőséggel, ugyanis ehhez jelentős sebességtúllépés szükséges, amely

legalább 60 kilométer per órával haladja meg a megengedett sebességhatárt lakott területen belül,

vagy 70 kilométer per órával lakott területen kívül.

Ráadásul első alkalommal nem veszti el az elkövető az autót, csak akkor, ha már legalább másodszor tapos bele ennyire a gázba.

A szóban forgó VW Passat esetében mindkét feltétel teljesült, így árverésre kerül sor. A 22 éves kombiért szerdán délután egy órakor lehet licitálni a Dorotheum Viennában, egy neves bécsi aukciósházban. A 190 645 kilométert futott Passatért eddig alacsony összeget (hétfőn délelőtt 1400 eurót, vagyis kevesebb mint 600 ezer forintot) kínáltak. Aki online szeretne licitálni, a Dorotheum Traunban (Felső-Ausztria) található telephelyén megtekintheti a járművet.

Másodszor árverezték el egy száguldozó autóját

Az ilyen esetekben az aukcióból befolyó összeg az államnál marad: a bevétel 30 százaléka az illetékes állami hatósághoz, 70 százaléka pedig egy olyan alaphoz kerül, amely az ausztriai közlekedésbiztonsági intézkedéseket finanszírozza.

A szabály márciusi hatálybalépése óta mindössze másodszor árvereznek el autót. Nyáron egy vorarlbergi osztrák állampolgár autóját foglalták le és árverezték el. A hatéves, 20 ezer kilométert futott Peugeot 208-as 6800 euróért (mintegy 2,7 millió forint) talált új gazdát. Akkor sem ok nélkül kobozták el az el autót, a sofőr a 80 kilométer per órás sebesség helyett 153 kilométer per órával száguldozott.