Semmi jóra nem kell számítani – nehéz éve lesz a német gazdaságnak, szinte stagnálhat a GDP

A németországi lakossági fogyasztáshoz kapcsolódó szolgáltatók az év elején már enyhe fellendülésről számolhattak be az elemzés szerint. A feldolgozóiparban és a vállalkozói szférában működő szolgáltatók körében azonban a helyzet továbbra is feszült – ebben a helyzetben jöttek a washingtoni vámbejelentések, amelyek a felfüggesztésük ellenére is bizonytalanságot okoztak.

Berlin sem bizakodó az idei évüket illetően / Fotó: Margarita Kosareva / Shutterstock

Az amerikai kereskedelempolitika hatásai még nem tükröződnek vissza a jelenlegi gazdasági mutatókban, és jelentősen megnőtt egy erőteljes globális gazdasági lassulás kockázata is, ami Németországot is érintené

– figyelmeztetnek az elemzők.

Az erősen exportorientált és a globális ellátási láncokba mélyen integrálódott német ipart különösen hátrányosan érintik a kereskedelmi feszültségek, és továbbra is gyenge szakaszban van.

Míg a belföldi rendelésállomány februárban – a nagy megrendelésekkel kiigazítva – stabilizálódott, a külföldi megrendelések továbbra is csökkenő tendenciát mutattak.

A feldolgozóipari termelés februárban szintén ismét enyhén csökkent. Összességében tehát a feldolgozóipar várhatóan nem járul hozzá jelentősen a növekedéshez az első negyedévben a jelentés szerint.

Az amerikai elnök az Egyesült Államok számos kereskedelmi partnerére általános, 20 százalékos vámokat vetett ki, majd nem sokkal később 90 napra felfüggesztette azokat.

Az acélra, az alumíniumra és az autókra kivetett 25 százalékos vámok, valamint az összes többi termékre kivetett 10 százalékos alapvámok az EU esetében továbbra is érvényben maradtak.

A vezető német gazdaságkutató intézetek a német kormány számára készített közös prognózisukban az idén már csak minimális, 0,1 százalékos GDP-növekedéssel számolnak Németországban, ami 2026-ban 1,3 százalékra növekedhet.