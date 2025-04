Ausztria megelégelte, mi folyik az osztrák boltokban: belátta, hogy Magyarországnak van igaza, lemásolja a megoldást

Ugyan a készpénzt az EU szabályai szerint védelem illeti, és minden boltban kötelező az elfogadása, Ausztriában jelenleg szerződési szabadságra hivatkozva el lehet kerülni a készpénzes fizetési lehetőségek biztosítását.

Pedig a szomszédos országban a fizetések 68 százaléka készpénzben történik, főleg a kiskereskedelmi szektorban. A készpénzforgalom biztosítása érdekében

az osztrák nemzeti bank a magyar kormányhoz hasonlóan bankautomaták telepítését tervezi

– írja a Startlap az oszták sajtó nyomán. Csakhogy a kereskedelmi szektor nem támogatja az ötletet. A kereskedelmi szövetség vezetője, Rainer Will szerint a készpénz ugyan továbbra is népszerű a vásárlók körében, de nincs szükség újabb jogszabályokra, hiszen a szektor már most is túlszabályozott. Szerinte az üzletek főként biztonsági okokból utasítják el a készpénzt.

A fogyasztóvédők ezzel szemben üdvözlik a szigorítást. Gabriele Zgubic, az Osztrák Munkavállalói Kamara képviselője szerint a választás szabadságának biztosítása mellett

az idősebb korosztályra is figyelni kell, amely nem szokott hozzá az elektronikus fizetéshez.

Szerinte nem szabad olyan gyakorlatokat követni, amelyek kizárhatják őket a rendszerből. A teljes képhez ugyanakkor hozzátartozik, hogy a készpénz kötelező elfogadásában is lennének korlátok az új szabályozás szerint: például nem lenne szabad egy csomag zsebkendőt 200 eurós bankjeggyel kifizetni.

Tervezik egy felső határ bevezetését is, amelyet a digitális euró bevezetéséhez kapcsolnának – ez a készpénz digitális megfelelője lenne blokkláncalapon. Emellett a tervekben az is szerepel, hogy 2030-tól új külsőt kapnának az euró bankjegyei, köztük a 200 eurós, amelyen ismét a Nobel-békedíjas Bertha von Suttner portréja szerepelhet majd.

Magyar megoldást másolnak az osztrákok

Mint megírtuk, Magyarországon a kormány célja, hogy minden magyar településen legyen legalább egy bankautomata. A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) által támogatott új törvényjavaslat ennek megvalósítását segíti elő, garantálva a pénzügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférést.