Korrupció Ukrajnában: az elnök közvetlen környezete is érintett lehet

A háború kitörése óta több olyan korrupciós ügyre is fény derült, amelyben az ukrán vezetés egyik vagy másik magas rangú tisztségviselője volt érintett. Az ország első agrárpolitikai és élelmiszerügyi miniszterhelyettese, valamint a korábbi gazdasági miniszterhelyettes bukott le 2023-ban, miután a Nemzeti Korrupcióellenes Hivatal (NABU) és a Korrupcióellenes Speciális Ügyészség (SAPO) egy 1,7 millió dollárnak megfelelő nagyságrendű sikkasztási ügyet tárt fel – írja a Magyar Nemzet.

Bár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök épp a korrupció letörésével kampányolva nyert választást, annak gyanúja a legközvetlenebb környezetét sem kerüli el / Fotó: AFP

Az ukrán korrupció jelentős méreteket öltött

A lap arról számol be, hogy a hatóságok szerint a miniszterhelyettes egy vele kapcsolatban álló cégen keresztül a piaci értéket jelentősen meghaladó áron szerzett be humanitárius célokra olyan élelmiszert, amelyet a cég lengyel gyártótól vásárolt piaci áron.

A tisztviselő tisztában volt a termékek tényleges piaci értékével, mivel az állami statisztikai szolgálattól rendszeresen megkapta a vonatkozó adatokat. Arról is tudott, hogy ukrán gyártóktól is lehet termékeket vásárolni, de szándékosan figyelmen kívül hagyta ezt a tényt

– írta hivatalos közleményében a NABU.

Egy másik ügyet is említettek, amelyben az agrárpolitikai miniszterhelyettes mellett a volt gazdasági miniszterhelyettes is részt vett, anikor török gyártóktól szereztek be élelmiszert. A gazdasági miniszterhelyettes elrejtette a jobb ajánlatokra vonatkozó bizonyítékokat és nyomást gyakorolt a tisztségviselőkre, hogy fogadják el az ajánlatot, illetve a kiállított számlákat.

Olekszij Reznyikov volt védelmi miniszternek szintén egy korrupciós botrány miatt kellett távoznia a posztjáról.

Mint kiderült, az ukrán kormány negyvenmillió dollár értékben százezer darab aknavetőgránátot rendelt és fizetett ki, ám ezekből egyetlen egy sem érkezett meg.

Mikola Szolszkij agrárminiszter 2024-ben volt kénytelen lemondani, miután kiderült, hogy korábban több éven keresztül egy állami földek jogtalan adásvételét bonyolító csoport tagja volt. A hatóságok szerint a tizenkéttagú, tisztségviselőkből és üzletemberekből álló csoport háborús veteránoknak adta át az érintett területeket azzal a feltétellel, hogy bérbe adják azokat néhány magáncégnek. A földek eredeti tulajdoni lapjait megsemmisítették.