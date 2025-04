Az európai összefogás büszkeségét is a nemzeti célok gátolják abban, hogy rakétasebességre kapcsoljon

Az európai együttműködés egyik legnagyobb sikere az 1996-ban brit–francia kooperáció eredményeként létrejött rakétagyártó, az MBDA, amelyhez 2001-ben Olaszország is csatlakozott. Az európai fegyvergyártás büszkesége az amerikai RTX-szel és Lockheed Martinnal versenyképes rakétákat gyárt.

Az MBDA rakétái az amerikai csúcstechnikával is felveszik a versenyt / Fotó: AFP

Azonban a hosszú békeidő után a határokon átívelő ellátási láncok és a mindenkinek megfelelő szerepvállalás gátolja a hatékonyságot, így a termelés felpörgetése sem megy kellő sebességgel. Az MBDA rendelésállománya már már elérte a 37 milliárd eurót, amit a jelenlegi gyártási ütem mellett öt évbe telne teljesíteni. A Storm Shadow és Scalp rakétákról ismert vállalat célja, hogy termelését idén a 2023-as szint duplájára növelje, ám ez korántsem egyszerű, ha mindegyik kormánynak meg kíván felelni – írja a Financial Times.

Az MBDA nem háborús időkben született, most alig győzi a rendeléseket

A vállalat 37,5-37,5 százalékos tulajdonosa az Airbus és a BAE Systems, a maradék 25 százalék az olasz Leonardo kezében van. Miközben a francia kormány a nagy hatótávolságú Aster rakéták gyorsabb szállítását szeretné elérni, a céget vezető Éric Béranger is elismeri, hogy az MBDA nehezen áll át a hadigazdaságra, amikor a sebesség jóval nagyobb szerepet játszik, mint békeidőkben.

Az Aster rakéta erre kiváló példa, hiszen gyártása során többször is átszeli az Alpokat Franciaország és Olaszország között. A probléma egy hagyományos vállalat esetében Béranger szerint könnyen orvosolható lenne, ám az MBDA határokon átnyúló volta ezt megnehezíti. Így

a cégvezető gyártási folyamatok leegyszerűsítését célzó javaslatát mind Párizsban, mind Londonban elutasították,

mondván, az főként az olaszoknak kedvezne. Béranger azonban optimista, és reméli, hogy az MBDA további közös fegyverprogramok gazdája lehet, hiszen a cégnek génjeiben van az együttműködés.

A kritikusok szerint a cég kudarcot vallott, amikor bizonyítani kellett volna

A cég kritikusai szerint azonban a rakétagyártón nyomot hagyott az elmúlt évtizedek gyenge kereslete, és a jelenlegi helyzetben is kudarcot vallott. A cégnek most proaktív módon kellene tőkére vadásznia, miközben beszállítóinak a bővülését is finanszírozza, és másodlagos forrásokat szerez be a kritikus alkatrészekből.

A cég részvényesei sem tesznek jót azzal, hogy beruházások helyett ragaszkodnak az osztalékhoz.

Béranger szerint viszont van elegendő forrás a szükséges beruházásokra, és a cég 2,4 milliárd eurót költ 2023 és 2028 között, ami nőhet is, ha kell. A cég bourges-i gyárába 50 millió euróért érkezett 12 ipari robot, és a következő évben újabb 12 érkezhet, miközben a munkaórák száma 2020 és 2025 között megduplázódott. Az Aster rakéták gyártási ideje a 2022-es több mint három évről alig két évre csökkent, a kisebb, kevésbé bonyolult Mistral és Akeron rakéták esetében még ennél is jobban sikerült a termelés felpörgetése. Azonban az Aster tervezésekor a cég egy dolgozója szerint senki sem gondolt arra, hogy tömeggyártásra lesz szükség, így a rakéta bonyolultsága sem tűnt problémásnak, és mindegyik országnak jutottak fontos elemek a gyártás során.