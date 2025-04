Szlovákok költöznek be a magyarok egyik legfontosabb városába - ezért nézték ki maguknak

Míg 2001-ben Dunszerdahely lakosságának 80 százaléka volt magyar, 2021-re ez a mutató 72 százalékra csökkent.

Pozsony közelsége vonzó, Duaszerdahelyen változik a nemzetiségi összetétel / Fotó: Ludovic Marin / AFP

Gubík László, a Magyar Szövetség nemrég megválasztott elnöke a Mandinernek azt mondta, emögött két párhuzamosan zajló folyamat áll: egyrészt a szuburbanizáció, aminek következtében a dunaszerdahelyiek kiköltöznek a környékbeli településekre, másrészt a helyükre szlovákok érkeznek, húsz év alatt közel megháromszorozva a létszámukat.

A demográfiai átalakulás hatása már a város különböző szektoraiban is érezhető. A magyar nyelvű oktatási intézmények iránti kereslet csökken, miközben egyre többen választják a szlovák iskolákat. Ez különösen az óvodai és alapiskolai oktatásban figyelhető meg, ahol a betelepülő fiatal családok miatt megnőtt az igény a szlovák nyelvű képzés iránt.

Szlovákok özönlik el a magyarok bástyáját

A folyamatot tovább erősíti, hogy Pozsony egyre zsúfoltabbá válik, és az ottani ingatlanárak az egekbe szöktek.

Dunaszerdahely viszont kiváló közlekedési infrastruktúrával rendelkezik, így sokan innen ingáznak naponta a fővárosba.

Dunaszerdahely alpolgármestere, Karaffa Attila hozzátette, hogy a nagyobb élelmiszerláncok vagy a posta esetében a munkaerőhiányt pótolják szlovák anyanyelvűekkel, akik jellemzően inkább Észak- és Kelet-Szlovákiából érkeznek. Gubík László szerint ez azt is mutatja, hogy egy gazdaságilag erős és prosperáló régióról van szó. Dunaszerdahely és a környező települések sok munkalehetőséget kínálnak, a munkanélküliség az egyik legalacsonyabb az országban.

Az alpolgármester szerint „néhány beköltöző sajnos a rossz utat, a békétlenséget választotta”, amikor feljelentette a magyar civil szervezeteket, baráti társulásokat és az önkormányzatot is. Ennek a következménye rendőrségi zaklatás és kihallgatás lett. A nyelvi helyzet is átalakul: bár a város továbbra is magyar többségű, egyre több helyen válik szükségessé a kétnyelvű kommunikáció.

Gubík szerint Dunaszerdahelynek ugyanazokkal a kihívásokkal kell szembenéznie, mint más, ezekkel a folyamatokkal már korábban megismerkedő régióknak, városoknak. Mivel elsősorban a fiatalabb generációk érkeznek, a legerőteljesebb nyomás az oktatási intézményekre helyeződik.