Elkezdődött a kritikusok és nézők által méltán elismert Andor sorozat második évada, mely nemcsak Cassian Andor történetét viszi tovább, hanem jelentős hatással van a Star Wars-univerzum egészére is.​ Az Andor sorozat új szintre emelte a Star Wars narratíváját, elmélyítve a politikai intrikákat és a karakterek fejlődését. Tony Gilroy showrunner elmondása szerint a második évad négy évet ölel fel, minden három epizód egy-egy évet mutat be, így a nézők heti rendszerességgel egy-egy „kisfilmet” kapnak.

Fellobban a Lázadás lángja: elindult az Andor 2. évada – és vele együtt a Star Wars-univerzum új korszaka / Fotó: ROBYN BECK

Az Andor két évada összesen 645 millió dollárba került, ezzel az egyik legdrágább Star Wars-produkcióvá vált. A második évad költségei elérték a 291 millió dollárt, azonban a brit forgatási helyszínek miatt 129,3 millió dollár visszatérítést kaptak. Bár a sorozat nem hozott azonnali pénzügyi sikert, hosszú távon hozzájárulhat a Disney+ előfizetői bázisának növekedéséhez és a márka értékének erősítéséhez.​

Ezek a Star Wars-projektek már biztosan érkeznek

Az Andor második évadát közvetlenül április 18–20. között Tokióban megrendezett Star Wars Celebration előzte meg, ahol több, eddig csak pletykált projektről rántották le a leplet:

Star Wars: Starfighter : Ryan Gosling főszereplésével készülő új film, mely öt évvel a kilencedik rész, a Skywalker kora eseményei után játszódik. A filmet Shawn Levy (Deadpool & Rozsomák, Free Guy) rendezi, a premier pedig 2027. május 28-án várható. Egyelőre a történetről nem osztottak meg onformációkat, de a címből kiindulva arra is lehet következtetni, hogy a Star Wars világa megkapja a saját Top Gun-szerű akciófilmjét.

A 2025-ös Star Wars Celebration rendezvényen Kathleen Kennedy, a Lucasfilm elnöke, nem jelentette be hivatalosan visszavonulását. Bár korábban olyan hírek láttak napvilágot, miszerint Kennedy 2025 végén tervezi távozását, ő maga ezeket a pletykákat cáfolta. Egy interjúban hangsúlyozta, hogy nem áll szándékában visszavonulni, és továbbra is aktívan részt vesz a Star Wars-projektekben, beleértve az előbb felsoroltakat is.