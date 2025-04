Adócsökkentésre készül a vámok bevételeiből Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök szerint a széleskörű vámok adócsökkentéseknek is megágyazhatnak azok számára, akik jövedelme évi 200 ezer dollár (71-72 millió forint) alatt van.

Donald Trump szerint a vámok munkahelyeket hoznak az Egyesült Államokba / Fotó: AFP

Trump szerint a vámokat ellensúlyozzák majd az adócsökkentések

Trump erről saját közösségi oldalán, a Truth Socialon írt vasárnap, megerősítve abbéli hitét, hogy a vámok akár a jövedelemadó teljes eltörléséhez is vezethetnek. Az elnök szerint a fókusz most azokon lesz, akik évente kevesebb mint 200 ezer dollárt keresnek. Az elnök által elindított vámháború alaposan felkavarta a piacokat, miközben magasabb árakról vagy épp recesszióról szóló jóslatok tömkelegét váltotta ki, sőt a dollár és az amerikai államkötvény biztos menedék státuszát is megingatta – írja a Bloomberg.

Trump a New Jersey-ben található golfpályájáról visszatérve megerősítette, hogy a vámbevételeket arra kívánja használni, hogy csökkentse az adókat. Az elnök szeretné az idei év végén lejáró, első ciklusa alatt elfogadott adócsökkentéseket meghosszabbítani, miközben adómentessé tenné a borravalót és 21-ről 15 százalékra csökkentené a társasági adót.

A Kongresszusban a republikánusok megállapodtak a hónap elején egy törvénytervezet kereteiről, mely egy évtized alatt 5300 milliárd dollárral csökkentené az adókat. Peter Navarro, Trump kereskedelmi tanácsadója szerint a vámokból ennél nagyobb bevétel folyik be ugyanezen idő alatt, azonban ezt a legtöbb közgazdász vitatja.

Dolgoznak a kétoldalú alkukon is Washingtonban

Vasárnap az ABC tévécsatornán Scott Bessent pénzügyminisztert is faggatták a kötvénypiaci történésekről, ám a tárcavezető szerint a turbulencia nem feltétlenül jelent bizalomvesztést, ugyanis az egy-két hetes, egy hónapos történés akár statisztikai vagy piaci zaj is lehet. Mint mondta, a Trump-adminisztráció azt üzeni a befektetőknek, hogy az amerikai államkötvény továbbra is a legbiztonságosabb világon.

Bessent arról is beszélt, hogy az adminisztráció gőzerővel dolgozik kétoldalú kereskedelmi megállapodásokon a kölcsönösségi vámok szünetében, mely az Egyesült Államok 17 kulcsfontosságú kereskedelmi partnerét érinti. A tárgyalások közül több nagyon jól halad különösen az ázsiai országokkal a pénzügyminiszter szerint. Bessent megismételte, hogy úgy vélik, hamarosan Kína is tárgyalóasztalhoz ül, mert a jelenlegi 145 százalékos vám mellett a kínai gazdaság fenntarthatatlan.