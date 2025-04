Olcsó kínai áruk áraszthatják el Európát, valahova menniük kell Amerika helyett

A vámháború egyik lehetséges következménye, hogy olcsó kínai áruk árasztják el Európát. Kiszámítani még semmit sem lehet – Donald Trump világátrendező tárgyalási technikájának ez sajátossága –, de számolgatásnak már van értelme, míg nem ülepszik le a por, és kiderül, ki milyen vámot és egyéb feltételeket kap a nyakába legalább az első körben. A Capital Economics elemzését hívtuk segítségül.

Vámháború: játékokban például Kína domináns szerepet tölt be a világkereskedelemben, de hasonló a helyzet bútorban, mobiltelefonban, ruhában, elektromos gépekben – lesz mit áttolni Amerikából / Fotó: Xinhua via AFP

A vámháború eddigi fejleményei tisztázták, hogy bár az USA minden irányban kereskedelmi pozíciói újrarendezésére törekszik, a fő csapásirány Kína: a világ két legnagyobb gazdasága méri össze az erejét. Az Egyesült Államok hatalmas mennyiségű kínai árut szorítana ki, ha pedig így van, akkor legalább két irányban érdemes kutatni a következményeket, illetve a lehetőségeket:

Benyomulhatnak-e más országok az amerikai piacra a vámokkal kiakolbólított kínaiak helyébe?

Hová megy a kiszorított kínai áru, és mi származik ebből?

Irtózatos mennyiségű áruról van szó még akkor is, ha a későbbiekben a Kína és az USA közt 100 százalék fölé pumpált vámtarifa erodálódik is. A 100 százalék körüli amerikai vám 60 százalékkal vagy még többel csökkentheti a kínai exportot az Egyesült Államokba a következő két évben a kutatóközpont becslése szerint, de még a 60 százalékos vám is egyharmadával, a devizaárfolyamok alakulásától függően. Az USA 525 milliárd dollár értékben importált Kínából tavaly, ennek 60 százaléka 315 milliárd dollár. Ez majdnem annyi, mint Magyarország teljes exportja két év alatt.

Vámháború: ki nyomulhat be az amerikai piacra a kínaiak helyett?

A kieső kínai import elemzése alapján a szakemberek szerint a következő, Kínánál jóval alacsonyabb vámokat kapott országoknak lehet keresnivalója:

A számunkra gazdasági partnerként fontos Németország mechanikus berendezésekben, járművekben, műanyagokban, fémekben,

Tajvan és Szingapúr elektronikában,

Mexikó és Dél-Korea járművekben,

India, Banglades és talán Olaszország ruházati cikkekben,

és Vietnám több területen, ha sikerül a vámtarifájából lealkudni.

Fontos lábjegyzet azonban: mivel Washington a kétoldalú külkereskedelmi mérleget is nézi, az amerikai ipart védendő, az is könnyen lehet, hogy aki a kínaiak helyébe lépne, újabb vámot kap a nyakába.