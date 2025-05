India az elektromos autók terén is megszorongathatja Kínát

India egyre több területen igyekszik Kína nyomába érni, így az elektromos autók világában is szeretne szomszédja nyomába érni. A múlt heti sanghaji auókiállításon így nagy figyelmet kapott az indiai Tata új elektromos konceptautója, az Avinya X is.

A Tata Avinya elektromos autó/Fotó: AFP

Nem véletlenül keltett nagy figyelmet a Tata Avinya

A futurisztikus autó ugyan nagy figyelmet keltett, de a kínaiaknak egyelőre még nem kell aggódnia. Először ugyanis csak az Avinya Sportback változata érkezik a piacra, és az is csak a következő évben, de az egy évvel később a tervek szerint követi majd az Avinya X SUV is, ami 5, 6 és 7 üléses változatban is kapható lesz majd – írja a Car Lelo.

A sokak figyelmét megragadó autó egyébként már a sanghaji kiállítás előtt, januárban bemutatkozott a Bharat Mobility Global Expo rendezvényen.

Bár az autóról a Tata kevés információt árult eddig el, de a Times Bull úgy tudja, hogy egy töltéssel 500 kilométert is képes lesz megtenni és 30 perc alatt teljesen feltölthető lesz. A Tata elektromos csúcsmodellje valószínűleg mindenféle technikai extrát is megkap, a 360 fokos kamerától az önvezető funkciókig. Az autó először az indiai piacon jelenik majd meg várhatóan 3-6 millió rúpiába (12,5-25 millió forint) fog majd kerülni.

Sok más elektromos autóval szemben az Avinya beltere képernyőmentes lesz, helyette hangvezérléssel lesz elérhető több funkció is. Az Avinya feltehetően az elég erős korlátokkal védett indiai piacra készül majd, hiszen a Tata birtokában van a Jaguar Land Rover is, mely már régóta gyárt elektromos autókat, bár elsősorban nem India, hanem a nyugati piacok számára.