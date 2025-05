Brüsszeli bosszú: Európa a piacon és a WTO előtt is válaszolna az amerikai vámokra

Az EU célja továbbra is egy kölcsönösen előnyös alku, de kész a kemény fellépésre is. A Bizottság nyilvános konzultációt hirdetett az Egyesült Államokból érkező importtermékekre kivethető ellenvámokról, miközben jogi lépéseket is előkészít a Kereskedelmi Világszervezetnél.