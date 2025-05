Jól fizet a Premier League-aranyérem: óriásit kaszál a Liverpool az angol bajnoki címmel

Bár még három forduló hátravan a Premier League 2024/25-ös idényéből, a Liverpool már bő egy hete, a Tottenham 5-1-es legyőzésével bebiztosította a bajnoki aranyérmét. A csapat ezzel a diadallal pénzügyileg is remek szezont zár majd, az összbevételük várhatóan átlépi majd a 700 millió fontot az idény végén.

Szoboszlai Dominik kulcsszerepet játszott abban, hogy a Liverpool megnyerte az angol bajnokságot / Fotó: AFP

A The Athletic cikke szerint a Manchester City a legutóbbi két bajnoki cím megszerzéséért mindkét esetben 176 millió font körül tehetett zsebre, a Liverpool is hasonló összegre számíthat a Premier League-től, a tv-s meccsek után járó jogdíjrészesedéssel ez a 180 millió fontot is szinte biztosan meg fogja haladni.

Ez is már egy elég szépnek nevezhető summa, amihez jönnek még a különböző szponzoroktól származó kifizetések.

Ahogy arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, nyártól mezgyártót váltanak a Vörösök, Szoboszlaiék a következő szezontól már Adidasban futballoznak. A Nike-val kötött, jelenleg is még érvényben lévő szerződés viszont a váltás előtt még kétmillió fontnyi bónuszt garantál a Poolnak.

Az elmúlt évek sikereinek köszönhetően számos jövedelmező szponzori szerződést tudott kötnie a klubnak, a Standard Chartereddel tető alá hozott mezszponzori deal mellett az egyesület eladta az edzőközpont névhasználati jogát az AXA-nak, a támogatók sorához pedig olyan megacégek csatlakoztak, mint a Google, a UPS, a Peloton és a Japan Airlines.

A sikerek a szponzori háttér mellett a szurkolói bázist is kiszélesítették és megerősítették, a Liverpool kereskedelmi bevételei az elmúlt hét évben megduplázódtak, a 2023/24-es szezonban 308 millió fontra rúgtak, ez az összeg idén nyáron szintén biztosan növekszik majd.

A Bajnokok Ligája küzdelmei ugyan a 16 között véget értek Szoboszlai Dominikék számára, ami szakmailag csalódásnak nevezhető, azért így is súlyos fonttízmilliókhoz jut majd a Liverpool az UEFA-tól a nemzetközi kupaszereplés nyomán.

Bár a 16 között búcsúztak a BL-től, a nemzetközi kupaszerepléssel is szépen keresett a Liverpool

Az átalakult formátumú BL alapszakaszában Arne Slot tanítványai nyolc meccsből hetet megnyerve a tabella élén végeztek, ami végül 85 millió fontot hozott az egyesület konyhájára. Ez nem sokkal marad el attól a 102 milliótól, amit a 2022-es BL-ezüstéremért kapott a Mersey-parti gárda, annál 23 millió fontnál viszont lényegesen több, ami az előző szezonban elért Európa-liga negyeddöntőért járt nekik az európai szövetségtől.