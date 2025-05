Merz és Macron: újra működésbe léphet a Berlin–Párizs-tengely

Az új német kancellár, Friedrich Merz és Emmanuel Macron francia elnök megígérték, hogy új alapokra helyezik országaik kapcsolatát, egyesítik erőiket az Európai Unió védelmi képességeinek és versenyképességének megerősítése érdekében.

Merz és Macron Párizsban: újra beindítanák a Berlin–Párizs-tengelyt / Fotó: Hans Lucas via AFP

Miközben háború dúl a kontinensünkön, kiélezett globális verseny zajlik, felgyorsult a klíma- és technológiai változás, valamint globális kereskedelmi háború fenyeget, átfogó napirendről állapodtunk meg kapcsolatunk újraindítására

– írta a két vezető a Le Figaro című napilapban megjelent közös cikkben. A cikk Merz szerdai párizsi látogatásának alkalmából jelent meg.

Szimbolikus értéke van annak, hogy Merz első külföldi útja Franciaországba vezetett – igyekszik betartani ígéretét a francia–német kapcsolatok újjáélesztésére, amelyet kulcsfontosságúnak tart az EU szerepének megerősítésében, főleg a kereskedelem és a védelmi ipar területén.

A konzervatív vezető szociáldemokrata elődje, Olaf Scholz, nem nagyon tudott közös nevezőre jutni Macronnal az európai politika kulcskérdéseiben.

Ráadásul mindkettejüket súlyosan meggyengítették tavalyi belpolitikai kudarcaik – ez pedig megfosztotta az EU-t attól a dinamikus vezetéstől, amelyre a geopolitikai felfordulás időszakában nagy szükség lett volna.

Merznek saját nehézségei is akadtak: kedden egy második szavazásra is szükség volt, hogy kancellárrá válassza a Bundestag. A példátlan eset rávilágít arra, hogy Merz politikai támogatottsága milyen törékeny, egyúttal kétségeket is ébresztett vezetői tekintélye iránt.

Merz igyekszik visszanyerni megtépázott tekintélyét

A keddi esti televíziós interjúk sorozatában Merz igyekezett határozott vezető benyomását kelteni, közölte, hogy hivatali idejének egyik fő fókusza az európai politika lesz.

A világ olyan zűrzavaros állapotban van, hogy egy német kancellárnak a külpolitikával és az európai politikával sokkal többet kell foglalkoznia, mint korábban

– mondta az ARD közszolgálati televíziónak.

Az elmúlt hetekben Merz többször is hangsúlyozta elkötelezettségét Európa iránt: ígéretet tett a kontinens katonai képességeinek megerősítésére a NATO-n belül, közös beszerzési projektek ösztönzésére, valamint a haditechnikai eszközök gyártásának felpörgetésére.