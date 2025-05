Ítéletet mondtak a magyar gazdaságról a német cégek: kaptunk hideget-meleget

A DUIKH befektetésihangulat-indexe (BHI) szinte minden évben jól előrejelzi a magyar GDP növekedési ütemét. Az index szerint az idei évben óriási gazdasági bővülésre nem lehet számítani, ha 0 és 2 százalék közötti éves GDP-növekedést produkál 2025-ben a magyar gazdaság, akkor azt már jó eredménynek lehet elkönyvelni.

Magyarország fontos helyszín és fontos piac is a német cégek számára, és hazánk érdeke is, hogy ez a kapcsolat megmaradjon, erősödjön. Németországban kedden állt fel az új kormány, és a kamara szerint a vállalatok számára is az lenne a kívánatos, hogy a párbeszéd a két ország között a döntéshozói szinten is kedvezően alakuljon a közeljövőben, mivel az európai versenyképesség erősítése hosszú távú közös érdek.