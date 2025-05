A Nintendo csütörtökön bejelentette, hogy a 2026 márciusáig tartó pénzügyi évben 15 millió darab Switch 2 konzol eladását várja – ez elmarad az elemzői előrejelzésektől, és részben az Egyesült Államok által kilátásba helyezett új vámok miatti bizonytalanságokkal indokolható. A japán videójátékóriás szerint a vámintézkedések akár több tízmilliárd jennel csökkenthetik a nyereséget. A Switch 2 világszerte erős előrendelési számokat produkált, annak ellenére, hogy az Egyesült Államokban a készülék az előzetes várakozásoknál magasabb, 450 dolláros (kb. 163 ezer forintos) áron kerül piacra.

A Switch 2 ára a vámokon csúszhat el – ha nem jön a változás, a Nintendo lépni fog / Fotó: The Yomiuri Shimbun via AFP

Elemzők szerint a június 5-én esedékes újgenerációs konzol megjelenése meghatározó lehet nem csak a Super Mariót is jegyző vállalat, hanem az egész konzolpiac számára. Azonban aggodalomra adnak okot a Donald Trump által bejelentett vámintézkedések, amelyek jelentős költségnövekedést okozhatnak a Vietnámban, Kambodzsában és Kínában gyártott konzol esetében. „Nagyon nehéz most előre jelezni az eladási számokat, a vámok körüli káosz miatt” – mondta Serkan Toto, a Kantan Games videójáték-tanácsadó cég vezetője.

A Switch 2 bevételei pengeélen táncolnak

A Nintendo korábban már megkezdte a gyártás Kínából való fokozatos áthelyezését Vietnámba és Kambodzsába, éppen azért, mert a Trump-adminisztráció első ciklusa alatt világossá vált, hogy az Egyesült Államok kész újratárgyalni a globális kereskedelmi szabályokat. A cég elnöke, Shuntaro Furukawa csütörtökön figyelmeztetett:

amennyiben Amerika újabb vámokat vezet be, az ezzel járó áremelés visszavetné a keresletet az Egyesült Államokban, és több tízmilliárd jenes (tízmilliárd jen kb. 23,5 milliárd forint) veszteséget okozhat a Nintendo nyereségében.

A Financial Times arról számolt be, hogy a piac inkább 16,8 millió eladott Switch 2 konzolra számít a 2026 márciusáig tartó pénzügyi évben. Mindezek ellenére a Nintendo részvényeinek árfolyama idén eddig 32,5 százalékkal emelkedett, mivel a befektetők bíznak benne, hogy a cég a korábbi 152 millió eladott Switch-felhasználót képes lesz rávenni az új generációra való váltásra. A Switch 2-vel egy időben több új játék is érkezik, köztük a Mario Kart széria legújabb része is.