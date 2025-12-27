Ahogy a népszerű úti célok egyre drágábbak lesznek, új alternatívák jelennek meg. A Ynet Global annak nézett utána, hogy 2026-ban Mykonos vagy Prága helyett hova repülhetnek majd az utazók, hogy hasonló élményben legyen részük, sokkal alacsonyabb áron. Ezen a listán Budapest is helyet kapott, csak mint túl drága úticélpont.

Legolcsóbb utazási célpontok 2026-ban: Budapest már annyira drága, hogy Tiranát javasolja helyette egy izraeli lap / Shutterstock

Legolcsóbb utazási célpontok 2026-ban: Budapest helyett Tirana

„2026 az okosabb utazási döntések éve lehet: kevesebb klasszikus úti cél és több alternatíva, amelyek hasonló élményt kínálnak lényegesen alacsonyabb áron. Egy olyan időszak után, amikor az izraeliek – nagyrészt a bizonytalanság miatt – az ismerős és kényelmes úti célok felé gravitáltak, a szélesebb járatkínálat, a légitársaságok közötti fokozódó verseny és a viszonylag kedvező dollár újra megnyitja a térképet az új-régi úti célok előtt. Ezek a helyek európai vagy egzotikus nyaralásokat kínálnak anélkül, hogy túllépnék a költségvetést” – írja az izraeli szerkesztésű lap.

Rögtön Budapest helyett kínál alternatívát, nevezetesen az albán Tiranát.

Tirana kevésbé ismert, de meglepő keveréket kínál egy fiatal európai város, trendi kávézók, alacsony árak és a közeli természet és strandok könnyű elérhetősége között. Július 12. és 15. között az Albanopolis Hotelben való tartózkodás ára 499 dollár/fő-től kezdődik az Issta-n keresztül. Az Eshet Tours szintén kínál egy négyéjszakás albániai csomagot júliusban egy négycsillagos szállodában, 492 dollár/fő áron, kétágyas szobában.

Prága helyett Bukarest

Bukarest lenyűgöző építészetével, pezsgő éjszakai életével és gyorsan fejlődő gasztronómiai kínálatával büszkélkedhet, mindezt a klasszikus közép-európai úti céloknál jóval alacsonyabb árakon. Egy augusztusi repülőjegy Bukarestbe 237 dollárba kerül (Tarom, augusztus 2–9.), míg egy prágai repülőjegy 417 dollárba (Israir, ugyanazon időpontokra). Egy augusztusi egyirányú repülőjegy Bukarestbe a román Animawings légitársasággal 121 dollártól kapható.

Erdély és Románia nem először jelenik meg hasonló listán, idén nyáron, az Indie Traveller is felfigyelt keleti szomszédunkra, mint olcsó úticélra.