Legolcsóbb utazási célpontok 2026-ban: Budapest már annyira drága, hogy Tiranát javasolja helyette egy izraeli lap
Ahogy a népszerű úti célok egyre drágábbak lesznek, új alternatívák jelennek meg. A Ynet Global annak nézett utána, hogy 2026-ban Mykonos vagy Prága helyett hova repülhetnek majd az utazók, hogy hasonló élményben legyen részük, sokkal alacsonyabb áron. Ezen a listán Budapest is helyet kapott, csak mint túl drága úticélpont.
Legolcsóbb utazási célpontok 2026-ban: Budapest helyett Tirana
„2026 az okosabb utazási döntések éve lehet: kevesebb klasszikus úti cél és több alternatíva, amelyek hasonló élményt kínálnak lényegesen alacsonyabb áron. Egy olyan időszak után, amikor az izraeliek – nagyrészt a bizonytalanság miatt – az ismerős és kényelmes úti célok felé gravitáltak, a szélesebb járatkínálat, a légitársaságok közötti fokozódó verseny és a viszonylag kedvező dollár újra megnyitja a térképet az új-régi úti célok előtt. Ezek a helyek európai vagy egzotikus nyaralásokat kínálnak anélkül, hogy túllépnék a költségvetést” – írja az izraeli szerkesztésű lap.
Rögtön Budapest helyett kínál alternatívát, nevezetesen az albán Tiranát.
Tirana kevésbé ismert, de meglepő keveréket kínál egy fiatal európai város, trendi kávézók, alacsony árak és a közeli természet és strandok könnyű elérhetősége között. Július 12. és 15. között az Albanopolis Hotelben való tartózkodás ára 499 dollár/fő-től kezdődik az Issta-n keresztül. Az Eshet Tours szintén kínál egy négyéjszakás albániai csomagot júliusban egy négycsillagos szállodában, 492 dollár/fő áron, kétágyas szobában.
Prága helyett Bukarest
Bukarest lenyűgöző építészetével, pezsgő éjszakai életével és gyorsan fejlődő gasztronómiai kínálatával büszkélkedhet, mindezt a klasszikus közép-európai úti céloknál jóval alacsonyabb árakon. Egy augusztusi repülőjegy Bukarestbe 237 dollárba kerül (Tarom, augusztus 2–9.), míg egy prágai repülőjegy 417 dollárba (Israir, ugyanazon időpontokra). Egy augusztusi egyirányú repülőjegy Bukarestbe a román Animawings légitársasággal 121 dollártól kapható.
Erdély és Románia nem először jelenik meg hasonló listán, idén nyáron, az Indie Traveller is felfigyelt keleti szomszédunkra, mint olcsó úticélra.
Mykonos helyett Batumi
A görög Mykonos közkudottan az egyik legdrágább görög szigetnek számít, helyette a Georgiában található üdülővárost ajánlja a lap. Batumi strandokkal, hosszú sétánnyal, éjszakai élettel és kaszinókkal várja a látogatókat, és a megélhetési költségek is jóval alacsonyabbak, mint a görög szigeteken. Ez egy nyüzsgő nyári város, amely vonzza a tenger és a szórakozás iránt érdeklődő fiatal utazókat, akik nem akarnak túlzottan sokat költeni. Egy augusztusi repülőjegy Mykonosra 520 dollárba kerül (Blue Bird, augusztus 2–9.), míg Batumiba 484 dollárba (Israir, ugyanazon időpontokra).
Berlin helyett Varsó
Varsó egy nagy, fiatal és dinamikus város, múzeumokkal, kultúrával, jó ételekkel és éjszakai élettel, és mindez sokkal kedvezőbb áron, mint a nyugat-európai fővárosokban. Míg tavaly nyáron Berlin volt a népszerű úti cél, 517 dollár körüli repülőjegyárakkal (Israir, augusztus 2–9.), addig 2026-ban Varsó a legjobb alternatíva, augusztusi repülőjegyárak 332 dollártól (Wizz Air, ugyanazon időpontokra).
Budapest és Róma helyett Szófia
A Listán Budapest mégegyszer előkerül, mint Szófia alternatívája. Szófia egy klasszikus európai város, történelemmel, helyi konyhával, parkokkal és kényelmes kiindulóponttal egynapos kirándulásokhoz, mindezt jelentősen alacsonyabb árakon. Míg a nyári járatok Budapestre vagy Rómába 420, illetve 430 dollártól indulnak (El Al), Szófia idén nyáron körülbelül 200 dollártól elérhető, például a Wizz Air járatain, és 2026-ban különösen népszerű úti célnak ígérkezik.
Thaiföld helyett Sri Lanka
Srí Lanka trópusi strandokkal, buja természettel, gazdag helyi ételekkel és erős „keleti” hangulattal várja az utazókat, kevesebb tömeggel és alacsonyabb árakkal. Egy augusztusi repülőjegy Bangkokba 1468 dollárba kerül (El Al, augusztus 2–9.), míg egy repülőjegy Colombóba 1058 dollárba (Flydubai, átszállással Dubaiban, ugyanazon a dátumon).
Amszterdam helyett Szlovákia vagy Szlovénia
Amszterdam, ahol a júliusi járatok ára 539 dollártól kezdődik, versenytársaival szemben környezetbarátabb, csendesebb úti célokkal kell megküzdenie. Szlovákia fővárosa, Pozsony kompakt, gyalogosan bejárható város, közel a természethez és a hegyvidékekhez, ahol a járatok ára 466 dollár. Szlovénia zöld és nyugodt fővárosa, Ljubljana szintén vonzza az érdeklődőket 2026-ban, ahol a járatok ára 489 dollár.