BYD Seagull
Opus Global
állampapírok

Állampapír: így bukhat nagyot, aki ide fektette a pénzét, nagyon észnél kell lenni, a BYD új stratégiája miatt kitört a frász – a legolvasottabb tőzsdei hírek februárban

Nagyot bukhat, aki nem néz körül alaposan a piacon devizaváltás előtt – írtuk elsősorban a forintos állampapírpiacról kivonuló befektetőknek címezve, de két másik kötvénypiaci cikkre is rávetették magukat olvasóink februárban. Az állampapírokról szóló írásokon túl azonban nagy érdeklődésre tarthattak számot a BYD és az Opus Global híreit kibontó cikkeink is.
Murányi Ernő
2025.12.06, 05:50

Január 20. óta kapják a Prémium Magyar Állampapír (PMÁP) befektetői a kamatfizetéseket, attól függően, hogy mikor érkezik el az általuk vásárolt papírok kamatfizetési napja. Az utolsó ilyen dátum július 26. lesz (illetve volt) - hívta fel a figyelmet a Világgazdaság februárban.

Állampapír BYD'S Yangwang U9 Store in Hangzhou
Sűrű mezőnyben az állampapírokról szóló cikkek mellett jól olvasták a BYD hírét is / Fotó: NurPhoto via AFP

Állampapírok minden mennyiségben

Februárban például hat PMÁP állampapír-sorozat érkezett el a kamatfizetési fordulónaphoz 2025. február 20. és 23. között, amelyből egy sorozat le is járt (2025/I). A többi papír a kamatprémiummal együttesen évi 18,35 vagy 19,1 százalékos, inflációt meghaladó kamatozásról évi 4,45, illetve 5,2 százalékos kamatra vált.

Az új kamatszinttel elégedetlen befektetők persze a papírjaik futamidő előtti visszaváltásával új megtakarítási formába helyezhették a pénzüket. Az amúgy is lejáró 2025/I sorozat kivételével a visszaváltás tőkéjük 1 százalékába került, ezt azonban a magasabb hozammal később kompenzálhatták. 

Cikkünk arra is felhívta az olvasók figyelmét, hogy abban az esetben, ha az ily módon készpénzzé tett befektetést valaki devizára akarja váltani, hogyan, s milyen pénzváltókkal, bankokkal érdemes beváltani. Nem érdemes megszokásból a fintech cégeknél devizát váltani, mert sok esetben már nem annyira kedvezően váltják a devizát, mint évekkel ezelőtt. Ez volt februárban a tőkepiaci rovat legolvasottabb cikke.

Szintén az állampapírokkal volt kapcsolatos a második és harmadik legnépszerűbb írás is. A második a február 20-i aukció eredményét ismertette, s kiderült belőle, hogy hozamemelkedés mellett értékesített 3, 5 és 10 éves lejáratú államkötvényeket csütörtöki aukcióján az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), s volt kereslet a hosszabb lejáratú állampapírokra is.

A harmadik legkedveltebb cikk pedig az újabb Magyar Állampapír Plusz sorozatot bemutató írás volt. 

Eszerint a 2030/M3 sorozatszámú állampapír 2030. március 27-én jár le, az értékesítés időpontját március 3. és 31. közé hirdették meg, a forgalomba hozatalra meghirdetett mennyiség pedig százmilliárd forint volt. 

A kamatforduló minden év március 27-e lesz, az évesített kamatot pedig 6,25 százalékra lőtték be. 

Stratégiaváltásról döntött a BYD

Sokan mélyültek el a kínai BYD autógyártó stratégiaváltását taglaló írásműben is, amely szerint ez nem éppen a legjobb hír volt a többi globális autógyártónak.

A kínai vállalat ugyanis nem kicsit kínált alá  a versenytársainak azzal, hogy a fejlett vezetéstámogató rendszereket extra költség nélkül alapfelszereltséggé tette. A BYD ezzel nem mellesleg a teljes autóipari gyártási modell felforgatásáról döntött. Ráadásul  teljes modellpalettáján – beleértve a mindössze 9500 dolláros Seagull elektromos autót (EV) is.

Ahogy a BYD egyre több piacra lép be, ezek szerint nem csupán több autót fog értékesíteni – hanem újraírhatja az iparági normákat is. A vevők viszont jól járhatnak, hiszen

az autózás története azt mutatja, hogy ha egy technológia elengedhetetlenné válik, a prémiumfelár eltűnik.

Az elektromos ablakok, blokkolásgátlós fékrendszerek, tolatókamerák – mind egykor luxusnak számítottak, ma már alapfelszereltségnek tekintjük őket. Ha a fogyasztók egyszer megszokják, hogy valami alapszolgáltatásként jár, nincs visszaút. Pont, mint a biztonsági öveknél.

Tarcalban és Kőszegen jutott új hotelekhez az Opus Global

Jó néhányan voltak kíváncsiak az Opus Global bejelentésére is, amelyben arról számolt be a holding, hogy Hunguest Szálláshelyszolgáltató Zrt. nevű leányvállalata újabb szállodákat vesz át. 

A szűkszavú bejelentés szerint a Hunguest idén 

  • március 1-jétől az Andrássy Kúria & Spa, 
  • míg március 13-tól a Hotel Benedict üzemeltetési feladatait is ellátja. 

Közleményükben utalnak arra, hogy a Hunguest Zrt. az 53 szobás tarcali Andrássy Kúria & Spa és a 35 szobás kőszegi Hotel Benedict szállodák üzemeltetésének megkezdésével erősíti pozícióját a vidéki szabadidős turizmus piacán, fokozza jelenlétét a Tokaj-Nyíregyháza és a Bük-Sárvár turisztikai térségekben és tovább bővíti üzemeltetési szerződéseinek számát a saját tulajdonban lévő hotelek mellett.

Az Andrássy Kúria & Spa amúgy a BDPST Zrt-től került át az Opusba. 

 

 

