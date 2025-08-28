Pont olyan óriási katonai gépet akarnak venni, mint Magyarország, most kitört a botrány a NATO-tagállamban: különös gyanú támadt bennük, hogy ez csapda

Litvánia három, Brazíliában gyártott Embraer C-390 Millennium katonai szállító repülőgép beszerzését tervezi, ám ez hiba, és le kellene állítani a folyamatot – jelentette ki pénteken Laurynas Kasciunas, a legnagyobb ellenzéki párt, a konzervatív Haza Szövetsége–Litván Kereszténydemokraták (TS-LKD) vezető politikusa a Zinių Radijas rádiónak.

Embraer C-390 Millennium katonai szállító repülőgép, amit Litvánia is vásárolna / Fotó: Anadolu via AFP

Kasciunas szerint a 700–800 millió euróra becsült beszerzés nem illeszkedik az ország védelmi prioritásaihoz.

Úgy gondolom, ez hatalmas hiba.

„A célunk egy litván hadosztály felállítása. Ez mindenekelőtt harci elemeket jelent: tüzérséget, légvédelmet, gépesítést, vagyis gyalogsági harcjárműveket és hasonlókat. Ezek a repülőgépek egyszerűen nem illenek ebbe a képbe.”

A politikus szerint ezek a gépek legfeljebb kiegészítő eszközként jöhetnének szóba, ám jelenleg nem nélkülözhetetlenek. „Ez prioritások kérdése. Három-négy év múlva talán szükség lehet egy ilyen projektre. De most nem. Jelenleg teljesen másra kell koncentrálnunk.”

Az ellenzéki vezető szerint az sem jó, hogy az ország a gépet Brazíliától szerezné be, ami a Nyugat-ellenes BRICS tagja.

Kasciunas a parlament illetékes bizottságánál kezdeményezni fogja a beszerzés leállítását.

A litván fegyveres erők légi flottája jelenleg néhány helikopterből és három, több mint 15 éve szolgáló Spartan szállító repülőből áll – emlékeztetett a közszolgálati Litván Rádió és Televízió.

A tervezett beszerzést más politikusok is bírálták, köztük a parlament Nemzetbiztonsági és Védelmi Bizottságának jelenlegi vezetője, Giedrimas Jeglinskas.

Litvánia júniusban döntött a három katonai szállítógép beszerzéséről. Akkor Loreta Maskalioviene nemzetvédelmi alelnök úgy fogalmazott, hogy „gondosan tanulmányoztuk a piacon kapható különféle katonai szállító repülőgépeket, és értékelésünk egyértelműen kimutatta, hogy a C-390 Millennium a legmegfelelőbb platform nemzeti katonai műveleti követelményeink kielégítésére.”

Ilyen gépet választott több szövetséges és EU-ország is, köztük Portugália, Magyarország, Hollandia és Ausztria, Csehország, Svédország és Szlovákia is.