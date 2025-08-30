Deviza
Route 604 fighter aircrafts exercise in Poland fcas
hadiipar
Németország
Spanyolország
vadászgépek
Franciaország

Európa új szupervadászgépet épít, viszlát Eurofighter, üdv FCAS: Amerika csak abban bízhat, hogy a németek és a franciák összevesznek – videó

A német-francia-spanyol fejlesztés a Rafale és az Eurofighter vadászgépeket váltja ki. Az FCAS azonban a viták miatt elakadt.
K. B. G.
2025.08.30., 07:13

A közös vadászgépfejlesztés, a Future Combat Air System (FCAS) névre keresztelt projekt jövőjéről októberben tárgyal Németország, Franciaország és Spanyolország – közölte csütörtökön Boris Pistorius német hadügyminiszter.

Route 604 fighter aircrafts exercise in Poland
Az FCAS például az Eurofighter vadászgépeket váltja ki/Fotó: Anadolu via AFP

Azt ugyanakkor a tárcavezető is elismerte, hogy a fejlesztés nem halad zökkenőmentesen, ezért igyekeznek a miniszterek azonosítani azokat a pontokat, ahol a projekt elakadt és megoldást találni a továbblépésre – írja a Reuters. Pistorius minderről spanyol kollégájával, Margarita Roblesszel való berlini találkozása után beszélt újságíróknak, kifejtve, hogy az előrelépéshez félre kell tenni a nemzeti érdekeket.

A francia-német vita veszélybe sodorja az FCAS jövőjét

Németország a franciákat vádolja a következő lépés megtételének akadályozásával, miután a francia cégek egyedi vezetőt szeretnének a több mint 100 milliárd euró értékű folyamatban. 

A fejlesztés fő részeit vezető Dassault Aviation mellett az Airbus és a spanyol Indra vesz részt a projektben, amely a francia Rafale és a német-spanyol Eurofighter gépeket válthatja a tervek szerint.

A vita fő részét a konzorcium összetétele jelenti, miután Párizs a feladatok mintegy 80 százalékát szeretné megkapni a munkában, ám ez veszélybe sodorhatja a projekt következő szakaszát, a repülésképes bemutatógépek létrehozását, amely az eredeti terek szerint már az idei év végére elkészült volna.

 

A projekt további csúszása azonban egyre kevésbé fér bele a résztvevők számára, különösen miután Spanyolország nemrég visszamondta F-35-ös megrendeléseit, amelyek helyett például az FCAS lehet az alternatíva.

Friedrich Merz német kancellár és Emmanuel Macron francia elnök szerdán abban állapodtak meg, hogy még idén döntést hoznak a vadászgép jövőjéről.

