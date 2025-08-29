Ide jutottunk: összeomlik Európa legnagyobb országának a gazdasága – most bevallották, az IMF mentheti meg őket

Eric Lombard pénzügyminiszter elképzelhetőnek tartja, hogy a Nemzetközi Valutaalapnak (IMF) kell közbeavatkoznia, ha belebukik a kisebbségi francia kormány a költségvetési vitába. Franciaországnak korábban soha nem kellett IMF-mentőcsomagot igényelnie, de a tárcavezető szerint ez egy komoly kockázat, ha fennmarad a politikai káosz és a kormány nem tudja végrehajtani a megszorításokat.
Mint ismert, François Bayrou miniszterelnök szeptember 8-ra bizalmi szavazást hirdetett a költségvetésről. A kormány 2026-ra legalább 40 milliárd eurós kiadáscsökkentést és adóemelést tervez a költségvetési hiány mérséklésére és az államadósság stabilizálására. A terv része két hivatalos munkaszüneti nap eltörlése is.
A megszorítócsomag azonban roppant népszerűtlen, a három fő ellenzéki párt közül a radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés és a baloldali Engedetlen Franciaország már közölte, hogy Bayrou ellen szavaz. A szocialisták sem támogatják ebben a kérdésben a kormányt és a zöldek is azt ígérték, hogy ellene fognak szavazni.
Ha François Bayrou elveszíti a szeptemberi bizalmi szavazását, akkor a kormánya a Michel Barnier vezette kabinet sorsára jut és megbukik. Emmanuel Macron elnök ekkor új miniszterelnököt nevezhet ki, megkérheti Bayrou-t, hogy maradjon vagy előrehozott választásokat írhat ki. Eric Lombard pénzügyminiszter szerint ebben az esetben megvan a kockázata annak, hogy az IMF-nek be kell avatkoznia a francia gazdaságba.
A The Times emlékeztet: Franciaország nincs jó állapotban, az ország államadóssága jelenleg 3,3 ezermilliárd euró, ami nagyobb, mint az ország gazdasági teljesítménye. A költségvetési deficit idén elérheti a GDP 5,4 százalékát, ez jóval magasabb az Európai Unió 3 százalékos ajánlásánál. Az állampapírhozamok emelkedése a legmagasabb szintre nőtt 2011 óta, néha még Görögországét is meghaladva.
Éves szinten a francia gazdaság 0,8 százalékkal nőtt a második negyedévben az első negyedévi 0,6 százalék után. Egy IMF-mentőcsomag súlyos európai gazdasági megrázkódtatás is lenne, tekintve Franciaország eurózónában és EU-ban betöltött jelentős szerepét.
Bizalomvesztés Franciaországban: kétéves mélypontra zuhant a fogyasztói hangulat
Az INSEE statisztikai hivatal friss adatai szerint a francia fogyasztói bizalom mutatója 87 pontra csökkent augusztusban, ami 2023 októbere óta a legalacsonyabb szint. Júliusban még 88 pontot mértek, az elemzők pedig javulásra, 90 pontra számítottak. Az index továbbra is bőven a hosszú távú, 100 pontos átlag alatt maradt, ami tartósan gyenge fogyasztói hangulatot jelez.
