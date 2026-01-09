Deviza
EUR/HUF385,8 +0,15% USD/HUF331,56 +0,33% GBP/HUF444,84 +0,18% CHF/HUF414,08 +0,12% PLN/HUF91,62 +0,18% RON/HUF75,81 +0,14% CZK/HUF15,9 +0,26% EUR/HUF385,8 +0,15% USD/HUF331,56 +0,33% GBP/HUF444,84 +0,18% CHF/HUF414,08 +0,12% PLN/HUF91,62 +0,18% RON/HUF75,81 +0,14% CZK/HUF15,9 +0,26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 486,05 +0,5% MTELEKOM1 856 +0,86% MOL3 182 +2,2% OTP36 710 -0,25% RICHTER10 280 0% OPUS554 +1,44% ANY7 600 +2,89% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS5 300 0% BUMIX10 264,87 +0,98% CETOP4 057,98 -0,88% CETOP NTR2 561,97 +0,78% BUX116 486,05 +0,5% MTELEKOM1 856 +0,86% MOL3 182 +2,2% OTP36 710 -0,25% RICHTER10 280 0% OPUS554 +1,44% ANY7 600 +2,89% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS5 300 0% BUMIX10 264,87 +0,98% CETOP4 057,98 -0,88% CETOP NTR2 561,97 +0,78%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Mol
vasút
üzemanyag
Szlovákia
finomító

Egy kicsit lassan jön az üzemanyag Szlovákiából

A rendkívüli időjárás ellenére biztosított Magyarország üzemanyag-ellátása – jelezte a Mol annak kapcsán, hogy „hóhelyzet van". A Mol csoport egyes vasúti teherszállítmányai a szokásosnál lassabban haladnak. A pozsonyi finomító és a magyarországi telepehelyek között napi hat-nyolc vonatnyi olajtermék utazik, például üzemanyag.
VG
2026.01.09, 14:14
Frissítve: 2026.01.09, 14:54

A térségben kialakult rendkívüli hóhelyzet átmenetileg lassítja a Mol csoport egyes vasúti teherszállítmányait. A szállítási nehézségek a társaság pozsonyi és magyarországi telephelyei közötti alapanyag- és terméktranszfert érintik, de a helyzetet folyamatosan kontroll alatt tartják – írta közleményében a társaság. Az üzemanyag-ellátás rendben.

üzemanyag
Pozsonyból üzemanyagot és más termékeket szállít a Mol / Fotó: Wikipedia

Sínen az üzemanyag, csak lassan ér ide

Ebből kiderül, hogy a Mol pozsonyi és magyarországi telephelyei között havi szinten százezer tonnát meghaladó áruforgalom zajlik, ami napi átlagban négy-hat vasúti szerelvény közlekedését jelenti. Magyarországon összesen öt telephely érintett

  • a százhalombattai Dunai Finomító,
  • a Tiszai Finomító,
  • valamint a szajoli,
  • a komáromi
  • és a pécsi logisztikai egységek,

ezek az ország különböző pontjain biztosítják az ellátási lánc működését.

„Az ellátásbiztonság ebben a kritikus időszakban is kiemelten fontos, a Mol pedig mindent megtesz, hogy e téren ne legyen fennakadás. Jelenleg Magyarország üzemanyag-ellátása biztosított, a lakosság és a gazdaság zavartalan kiszolgálása folyamatos” – szögezi le a közlemény. Tegnap reggel Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója is arról nyilatkozott, hogy bár a vasúti személyszállítás elsőbbsége miatt a tehervonatok főleg reggelente, de általában 12-24 órát várakozni kényszerülnek, a stratégiailag fontos termékek, így az üzemanyagok is célba jutnak.

Összefogott a Mol-MÁV-belügy tiró 

A Mol a helyzet kezelésébe bevonta a Belügyminisztérium által vezetett operatív törzset, és szorosan együttműködik a MÁV-val. A társaság köszönetét fejezte ki az operatív törzs összehangolt munkájáért, valamint a MÁV szakembereinek gyors, rugalmas és konstruktív együttműködéséért. A magyar és a szlovák oldalon dolgozó kollégák közös erőfeszítéseinek köszönhetően a hóhelyzet okozta akadályok elhárítása folyamatos, a vasúti forgalom normalizálása folyamatban van, az ország üzemanyag-ellátása biztosított.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu