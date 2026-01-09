Deviza
Lefagytak a magyar vonatok is, de működik a vasút, ezreket vezényeltek ki a kárelhárításra

A kemény tél miatt a MÁV csoportnál belső operatív törzs alakult. Kiemelten figyelik minden ágazatban, hogy a járművek környezetében található-e segítségre szoruló utas.
VG
2026.01.09, 14:14
Frissítve: 2026.01.09, 15:10

Dél-Dunántúlon elsősorban a szinte azonnal jégpáncéllá fagyó ónos eső, az Alföldön pedig az erős szél és a nagy hideg, azaz a hófúvások és a fagy nehezíti a közlekedési infrastruktúra védelmét, valamint az esetleges meghibásodások gyors elhárítását – közölte a MÁV.

havazás, MÁV, vonat, vonatok, vasút
A szélsőséges téli időjárás próbára teszi a MÁV csoportot / Fotó: csikiphoto / Shutterstock

A szélsőséges téli időjárás negyedik hulláma nagyobb károkat okoz, mint az elmúlt napok erős havazása, 

de Magyarországon továbbra sem kell egyetlen térségben sem felfüggeszteni a vasúti személyszállítást. 

Igaz, a MÁV közlése szerint a szakemberek több helyen csak jelentős késésekkel tudják biztosítani a váltó- vagy felsővezeték-hiba miatt feltorlódott járművek továbbhaladását.

A MÁV csoportnál belső operatív törzs alakult, amelynek munkáját az Országos Haváriaközpont irányítja. A cél, hogy a közvetlen kárelhárításra kivezényelt, immár több mint 2300 főt, a gyors beavatkozású műszaki egységeket és az esetleges mentesítő vonatokat, illetve erősítő buszokat a lehető leghatékonyabban használhassák föl a közlekedés fenntartása, a bajba jutott utasok továbbszállítása érdekében. 

Az operatív törzs mai ülésén rendkívüli intézkedésekről is döntöttek a szakemberek.

Jelenleg a vasút hálózati gondjainak 90 százalékát az okozza, hogy a váltók – a rendszeres tisztítás és a több helyütt is működő váltófűtés ellenére – elfagynak, jeges törmelékkel tömítődnek, ugyanis a mellettük elhaladó vonatok menetszele felkavarja és újra a váltóra hordja a hidegben megfagyott, elaprózódott hószemeket. Emiatt a sérült kitérők nem állíthatók, vagy nem érzékelik az állítást.

Egyebek mellett meghatározták a másodfokú hókészenlét szerinti állomások listáját, ezek ugyanis elsőbbséget élveznek a váltótisztításhoz szükséges többleterőforrások biztosításakor.

A vasúttársaság új típusú váltó-fagymentesítő folyadékokat fog tesztelni a következő napokban, amelyek a korábban csak rövidebb időszakokban tapasztalt, extrém mínuszokban is hatékonyan védik a berendezéseket.

A dél-dunántúli Baranya és Somogy vármegyében az ónos esőre tekintettel az ún. vonatmentes időkben is villanymozdonyokat járat a vasúttársaság, hogy a felsővezetékre rakódó jég ne okozzon problémát, vezetékroncsolódást.

Az ónos esővel leginkább sújtott térségben a Mecsek IC közlekedésének biztosítására két Henschel mozdony áll tartalékként rendelkezésre Pécsen és Dombóváron, hogy szükség esetén dízelvontatással tudják fenntartani a forgalmat.

Kiemelten figyelik minden ágazatban, hogy a járművek környezetében található-e olyan utas, akinek segítséget kell nyújtani. 

Ezenfelül az utasmenedzserek több állomáson is segítik az utasok tájékozódását.

Lázár János korábban azt írta, hogy a vasúton a váltók tisztítása folyamatos, de a hófúvások és a hó mennyisége miatt a takarítás lassan halad, a kiemelt csomópontokra koncentrálódik, a váltófűtések nagyrészt rendben üzemelnek, azonban a rendkívüli hideg időjárás miatt több helyen ez már nem elégséges, váltóhibák tapasztalhatók. 

A miniszter kiemelte, hogy a vonatok jellemzően időben közlekednek, de főképp a keleti országrészben 15–30 perc közötti késések előfordulnak.

