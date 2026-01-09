Deviza
EUR/HUF385,8 +0,15% USD/HUF331,56 +0,33% GBP/HUF444,84 +0,18% CHF/HUF414,08 +0,12% PLN/HUF91,62 +0,18% RON/HUF75,81 +0,14% CZK/HUF15,9 +0,26% EUR/HUF385,8 +0,15% USD/HUF331,56 +0,33% GBP/HUF444,84 +0,18% CHF/HUF414,08 +0,12% PLN/HUF91,62 +0,18% RON/HUF75,81 +0,14% CZK/HUF15,9 +0,26%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX116 486,05 +0,5% MTELEKOM1 856 +0,86% MOL3 182 +2,2% OTP36 710 -0,25% RICHTER10 280 0% OPUS554 +1,44% ANY7 600 +2,89% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS5 300 0% BUMIX10 264,87 +0,98% CETOP4 057,98 -0,88% CETOP NTR2 561,97 +0,78% BUX116 486,05 +0,5% MTELEKOM1 856 +0,86% MOL3 182 +2,2% OTP36 710 -0,25% RICHTER10 280 0% OPUS554 +1,44% ANY7 600 +2,89% AUTOWALLIS150 +0,33% WABERERS5 300 0% BUMIX10 264,87 +0,98% CETOP4 057,98 -0,88% CETOP NTR2 561,97 +0,78%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
Mavir
napelem
tisztítás
áramtermelés

Belepte a hó a napelemeket, akkor most mit csináljunk? – Van, amit semmiképpen se

Veszélybe kerül a télen amúgy is szerényebb napenergia-termelés, ha hó fedi be a paneleket. A Világgazdaság utánajárt, kell-e, érdemes-e letakarítani a havat a napelemekről, vagy hagyni kell az egészet úgy, ahogy van.
B. H. L.
2026.01.09, 13:51
Frissítve: 2026.01.09, 16:01

Nem meglepő módon nem termel áramot az a napelem, amelyet nem ér fény. Márpedig a hó megakadályozza, hogy az alatta lévő panelek úgy szolgáljanak, ahogyan azt várja a tulajdonosuk.

napelem
Többnyire maradhat havas a napelem, majd leolvad / Fotó: Oscar Firme / Shutterstock

 Jól összekarcoljuk, aztán nézhetünk

Hó lepi be az országban működő naperőművek sorát, ahogyan a háztetőkre szerelt kis erőművekét is. Ráadásul pillanatnyilag a felhők is szűrik a napsütést. A Mavir péntek délutáni adatai szerint a naperőművek alig járultak hozzá a hazai áramtermeléshez. Stabilan csak az atomerőműre és a gázüzemű erőművekre számíthattunk – most ez utóbbiakra a legnagyobb súllyal –, de dolgoznak a mátrai lignitblokkok és azokkal nagyjából azonos mennyiségű áramot adó biomassza-erőművek is.

Mégsem érdemes elkezdeni lesöprögetni a havat, lekapargatni a jeget a napelemekről. Szakmai vélemények szerint ugyanis azzal többet ártanánk, mint használnánk. Erről a szlovéniai Moja elektrarna naperőmű-üzemeltető vezérigazgatója és a Szlovén Fotovoltaikus Szövetség igazgatótanácsának tagja részletesen is nyilatkozott a Nas stiknek. Mint elmondta, a napelemekről a hó eltávolítása

  • a felületük megkarcolásának kockázatával jár, emellett
  • időigényes és
  • költséges

lenne. A remélhető előny sokkal kisebb a hátrányainál, tekintettel a téli napsütés alacsony szintjére. A munka többe kerülne, mint amilyen értékű áramhoz hozzájuthatnánk általa. Más érintettek arra is felhívják a figyelmet, hogy a hótakaró amúgy is átmeneti, így az általa okozott kiesés is viszonylag kicsi és rövid életű. A legtöbb esetben a hó gyorsan elolvad vagy lecsúszik a felületről a panelek dőlése és a modulok napfény alatti felmelegedése miatt.

Ami pedig a tisztítást illeti: a hó eltakarítása még puhább eszközökkel is mikrokarcolásokat okozhat, ezzel pedig tartósan csökken a panelek hatékonysága. Az üveg esetleges repedésekor emellett víz juthat a modulba, amely emiatt meghibásodhat.  

Lehet készülni is a hóra

Az állami tulajdonú Gen energija energiaszolgáltató a lapnak azt mondta, hogy a naperőművei nagy részét lejtőkön építi, így a hó viszonylag gyorsan lecsúszik a modulokról, amikor süt a nap. A hó magától lecsúszásának van egy előnye is, mivel segít megtisztítani a napelemeket azáltal, hogy eltávolítja a felszínen felhalmozódott szennyeződések nagy részét.

Nem más a helyzet Magyarországon sem. A hó ugyan látványosan lenullázhat néhány napnyi áramtermelést, de éves szinten alig számít. Kivétel persze, ha a hó hosszú ideig megmarad. Ám hozzátehetjük, hogy a hó eltakarítása háztáji napelem esetében, ha ahhoz fel kell mászni a háztetőre, akkor balesetveszélyes is lehet.  

Mekkora termeléskiesést okozhat egy havas időszak?

  • Teljes hóborítás esetén az áramtermelés akár 90–100 százaléka is kieshet,
  • ha vékony, vagy csak foltokban van hó a panelen, az 20–50 százalékos kiesés.

Egy átlagos háztartás esetében decembertől januárig a napelemek az éves termelésnek havi szinten csak a 2-4 százalékát adják, a hó miatti kiesés pedig ennek a kis aránynak az 5–30 százaléka. Vagyis éves szinten 0,2–1 százalék veszteség, ami a ChatGPT által modellezett háztartásban 1-2 ezer forint mínuszt jelent.  

Mikor érdemes letisztogatni a napelemet?

Ha mégis rászánjuk magunkat a munkára, akkor annak kis, legfeljebb 20–25 fokos dőlésszög esetén érdemes nekifogni, lapostetős rendszer esetében. Elég kivárni a február végét, március elejét – ha egyáltalán akkor még esik a hó –, mert ekkor már erősödik a napsugárzás, így egy letisztított panel sokkal többet termel. Szempont lehet a tisztításnál az is, hogy vételezünk-e a hálózatról is áramot, vagy csak a saját szigetüzemű, esetleg akkumulátorral kiegészített létesítményeinkre hagyatkozunk. Az utóbbi esetben érdemes tisztogatni, mert minden kilowattóra számít.

Az előbbiekből az is következik, mikor nem éri meg eltakarítani a havat a panelekről: decemberben és januárban, meredek tető esetén, illetve ha pár napon belül olvadás várható.

Még a sima tisztítás is ritka, mint a fehér holló

Az időjárási viszonyok miatt a napelemek hótól való megszabadításában lényegében nincs magyarországi tapasztalat. A tisztítás sem jellemző, mert megfelelő dőlésszög esetén az eső miatt a napelem öntisztító - válaszolt a Világgazdaságnak Szolnoki Ádám, a Manap elnöke. Persze, már erre a munkára is kifejlesztettek sokféle célszerszámot, de azokat jellemzően a nagyobb naperőművek esetében veszik igénybe. Általában az intézményeken lévő napelemek tulajdonosai várják el, hogy karbantartás keretében tisztítsák meg a paneleket. Elsősorban a panelek peremén 1-2-3 év alatt felgyűlő port kell eltávolítni.

A hó esetében Szolnoki Ádám a fentiekkel egybecsengbe azt hangsúlyozta, hogy vigyázni kell, nehogy megsértsük a panelek felületét, azokat legfeljebb  hosszú nyelű, puha eszközzel tisztítsuk. A családi házak tetejére azonban veszélyes felmászni, és amúgy is lehet számítani a hó néhány napon belüli leolvadására.

 

 

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu