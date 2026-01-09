Belepte a hó a napelemeket, akkor most mit csináljunk? – Van, amit semmiképpen se

Nem meglepő módon nem termel áramot az a napelem, amelyet nem ér fény. Márpedig a hó megakadályozza, hogy az alatta lévő panelek úgy szolgáljanak, ahogyan azt várja a tulajdonosuk.

Többnyire maradhat havas a napelem, majd leolvad / Fotó: Oscar Firme / Shutterstock

Jól összekarcoljuk, aztán nézhetünk

Hó lepi be az országban működő naperőművek sorát, ahogyan a háztetőkre szerelt kis erőművekét is. Ráadásul pillanatnyilag a felhők is szűrik a napsütést. A Mavir péntek délutáni adatai szerint a naperőművek alig járultak hozzá a hazai áramtermeléshez. Stabilan csak az atomerőműre és a gázüzemű erőművekre számíthattunk – most ez utóbbiakra a legnagyobb súllyal –, de dolgoznak a mátrai lignitblokkok és azokkal nagyjából azonos mennyiségű áramot adó biomassza-erőművek is.

Mégsem érdemes elkezdeni lesöprögetni a havat, lekapargatni a jeget a napelemekről. Szakmai vélemények szerint ugyanis azzal többet ártanánk, mint használnánk. Erről a szlovéniai Moja elektrarna naperőmű-üzemeltető vezérigazgatója és a Szlovén Fotovoltaikus Szövetség igazgatótanácsának tagja részletesen is nyilatkozott a Nas stiknek. Mint elmondta, a napelemekről a hó eltávolítása

a felületük megkarcolásának kockázatával jár, emellett

időigényes és

költséges

lenne. A remélhető előny sokkal kisebb a hátrányainál, tekintettel a téli napsütés alacsony szintjére. A munka többe kerülne, mint amilyen értékű áramhoz hozzájuthatnánk általa. Más érintettek arra is felhívják a figyelmet, hogy a hótakaró amúgy is átmeneti, így az általa okozott kiesés is viszonylag kicsi és rövid életű. A legtöbb esetben a hó gyorsan elolvad vagy lecsúszik a felületről a panelek dőlése és a modulok napfény alatti felmelegedése miatt.

Ami pedig a tisztítást illeti: a hó eltakarítása még puhább eszközökkel is mikrokarcolásokat okozhat, ezzel pedig tartósan csökken a panelek hatékonysága. Az üveg esetleges repedésekor emellett víz juthat a modulba, amely emiatt meghibásodhat.

Lehet készülni is a hóra

Az állami tulajdonú Gen energija energiaszolgáltató a lapnak azt mondta, hogy a naperőművei nagy részét lejtőkön építi, így a hó viszonylag gyorsan lecsúszik a modulokról, amikor süt a nap. A hó magától lecsúszásának van egy előnye is, mivel segít megtisztítani a napelemeket azáltal, hogy eltávolítja a felszínen felhalmozódott szennyeződések nagy részét.