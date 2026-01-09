Brüsszel pénzt lök a bezárt német autógyár elbocsátottjainak, Belgiumnak csekély vigasz, inkább az ipar kellene

Az Európai Bizottság 7,5 millió euró mozgósítását javasolja az elbocsátott munkavállalók támogatását szolgáló Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból (EGAA) az Audi brüsszeli gyárának bezárását követően elbocsátott 3414 munkavállaló megsegítésére — közölte az Európai Bizottság.

Az Audi több mint háromezer munkatársától vált meg, így a brüsszeli Európai Bizottságtól kértek segítséget / Fotó: Reuters

2007 óta az EGAA 20 tagállamban több mint 181 000 embernek segített, 186 esetben pedig 727 millió eurót folyósítottak. Ezek az Európai Bizottságtól származó források kiegészítik az aktív nemzeti munkaerő-piaci intézkedéseket. Az EGAA tevékenységéről szóló legutóbbi kétéves jelentés szerint tíz elbocsátott munkavállalóból több mint nyolc (81 százalék) talált új munkahelyet az EGAA-támogatásban való részesülést követő 18 hónapon belül.

Az Audi búcsút mondott közkedvelt modelljének

2025 februárjában az Audi felhagyott a Q8 e-tron modell gyártásával Brüsszelben, és bezárta gyárát. Ennek következtében az Audi több beszállítója is elbocsátott munkavállalókat.

Az EGAA által finanszírozott intézkedések 2580 korábbi Audi-munkavállalót és 834, az Audi beszállítóitól származó munkavállalót segítenek új készségek elsajátításában és a munkaerőpiacra való visszatérésben.

A finanszírozás olyan intézkedéseket fog finanszírozni, mint a karrier-tanácsadás, vagy az új szakmai és horizontális készségekkel kapcsolatos képzés, és támogatni fogja az elbocsátott munkavállalókat abban, hogy saját vállalkozást indítsanak.

Utolsó simítások a pénz kiosztásáig

Ezen intézkedések teljes becsült költsége 8,8 millió euró, amelynek 85 százalékát (7,5 millió euró) az Európai Bizottság, 15 százalékát (1,3 millió euró) pedig a belga regionális állami foglalkoztatási szolgálatok fedezik. A belga hatóságok 2025 februárjában kezdtek támogatást nyújtani az EGAA-ból a munkavállalóknak, röviddel az első elbocsátások előtt és azt követően, hogy az Audi által a munkavállalóknak nyújtott támogatási szolgáltatások véget értek. Az EGAA visszamenőlegesen fedezheti ezeket a költségeket.

A bizottság javaslatához most az Európai Parlament és a tanács jóváhagyása szükséges. Ehhez az Európai Parlamentben egyszerű többségre, a tanácsban pedig minősített többségre van szükség.