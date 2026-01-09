Már csak alig néhányat kell aludni, s megtudjuk, létrejön-e a világ legnagyobb, 207 milliárd dolláros bányaipari cége

A globális bányacégek versenyt futnak a részesedés növeléséért, különösen az olyan fémek piacán, mint a réz, amelynek kereslete az energiaátmenet és a mesterséges intelligenciához kapcsolódó adatközpontok terjedése miatt meredeken emelkedik – erről részletesen ebben a cikkben olvashat a Világazdaság oldalán. A nyersanyagok (réz, arany, vas, lítium) iránti megnövekedett kereslet, a körülöttük kialakuló nemzetközi feszültségek (Kína ritkaföldfémmel kapcsolatos nyomásgyakorlási képessége) az ágazatban projektbővítések és felvásárlási kísérletek hullámát indította el, köztük például az Anglo American és a Teck Resources folyamatban lévő, tavaly szeptemberben elindított, 66 milliárd dolláros egyesülését is, amely egy rézre fókuszáló iparági óriást hozhat létre, és egyből a világ öt legnagyobb réztermelője közé tenné az új céget. Most pedig a Rio Tinto és a Glencore egyesülése folytathatja a sort.

A Rio Tinto egyik bányavonata Nyugat-Ausztrália vasérctermelési helyszínén / Fotó: Unsplash

Az Origo a Rio Tinto és a Glencore lehetséges fúziójáról szóló cikke szerint ebbe a sorba illeszkedik a Rio Tinto és a Glencore bejelentése: a vállalatok csütörtök este közölték, hogy az elképzelések szerint egy részvénycserés felvásárlás jöhet szóba, amelynek keretében a Rio Tinto a Glencore „egészét vagy egy részét” vásárolná meg. Arról nem közöltek információt, hogy ki irányítaná az egyesült céget, ha megvalósulna minden idők legnagyobb bányászati ügylete.

A Glencore-t felkapták, a Rio Tintót leejtették a befektetők

A tárgyalások tényének megerősítése után a Glencore amerikai tőzsdén jegyzett részvényei 6 százalékkal emelkedtek. Ezzel szemben a Rio Tinto ausztrál tőzsdén jegyzett papírjai 6,3 százalékos eséssel zárták a napot, ami a befektetők szkepticizmusát és a túlfizetéstől való félelmet tükrözi. Vagyis az amiatti aggodalmat, hogy az angliai és ausztráliai központtal működő Rio Tinto vállalná magára a nagyobb terhet a brit-svájci Glencore-ral való egyesülésben.

„A részvénypiac elmondja, amit tudni kell: a befektetők nem elégedettek – kommentálta a fejleményt Hugh Dive, az Atlas Funds Management befektetési igazgatója, amely a Rio Tinto részvényese. – Tetszik a réz irányába való elmozdulás gondolata, de a nagyvállalatok felvásárlásainak és egyesüléseinek mérlege siralmas. Sok ilyen megállapodás a piaci csúcson köttetik, és hosszú távon jelentős értékrombolással jár” – tette hozzá az idézett befektető.