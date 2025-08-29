Deviza
Eladták az ország legjobb futballklubját, egy amerikai milliárdos vette meg: megrázta a horvátokat a hír

Eladta az NK Rijeka focicsapatát eddigi hazai tulajdonosa. A vevő egy amerikai milliárdos, aki az elmúlt években számos európai csapatot vásárolt.
Hordósi Dániel, Zágráb
2025.08.29, 21:33

Szenzációs hír rázta meg a horvát sportvilágot csütörtökön. A helyi NB I-es bajnok ugyanis 13 év után gazdát cserélt. Eddigi horvát tulajdonosa, Damir Mišković megvált a klubtól. A vásárló az amerikai tulajdonú Black Knight Football Club. 

SOCCER EUROPA LEAGUE ELFSBORG VS RIJEKA, nk rijeka,
Eladta az NK Rijeka focicsapatát eddigi hazai tulajdonosa / Fotó: TT News Agency via AFP

Eladta az NK Rijeka focicsapatát eddigi hazai tulajdonosa

Az amerikai milliárdos üzletember, Bill Foley érdekeltségébe tartozó cég ezzel a francia, a portugál, az olasz és az angol bajnokság mellett a horvát labdarúgópiacon is megjelent. A vásárlás értéke egyelőre nem nyilvános, azt viszont tudni lehet, hogy a futballcsapat 70 százaléka került külföldi kézre. 

A csapat 30 százaléka ugyanis Fiume város önkormányzatának tulajdona. 

Ez leginkább üzemeltetési szempontból van így, a csapat régi stadionja ugyanis a város tulajdona, az új, néhány éve épült aréna építésébe pedig szintén beszállt a városvezetés. Az elmúlt 13 év egyébként óriási jelentőségű volt az NK Rijeka számára. Korábban ugyanis az első osztályból való kiesés szélén táncolt a csapat, az új vezetőség azonban néhány éve alatt az élmezőnybe hozta a tengermelléki klubbot. A csapat ráadásul egy új, stadiont is kapott, ami jelenleg az ország egyik legmodernebb sportlétesítménye, csupán az eszéki stadion jobb nála.

Csoda épült Eszéken – a Dráva menti stadion Horvátország legjobbja

A Mészáros Csoport érdekeltségébe tartozó csapat új otthonát 2019-ben kezdték építeni, és az 2023 júniusára készült el. A 13 ezer néző befogadására alkalmas Opus Aréna modern, minden UEFA-követelménynek mindenben megfelel, így iránta országos szinten is nagy az érdeklődés, hiszen a többi sportlétesítmény a minőségét tekintve messze alulmarad az eszékitől

Az új kapcsolat azonban nem indult felhőtlenül: a csapat adásvételéről szóló hírek csütörtök délután jelentek meg, a Rijeka játékosai ekkor épp a görög PAOK-nál vendégszerepeltek. A horvát csapat azonban 5–0-ra vereséget szenvedett, így az őszt az Európa-liga helyett a Konferencia-liga főtábláján kezdheti.

