Kiakadt Ukrajnára a Rheinmetall német vezére: képtelen befejezni az új ukrán fegyvergyárát, pedig megduplázná a termelést – felháborítóak a körülmények

Még meg sem épült, de a Rheinmetall vezetője már bejelentette, hogy duplájára növelik az ukrajnai 155 milliméteres lőszergyár éves termelési kapacitását. Mivel az ukrán kormány célja, hogy a jövőben még kevésbé legyen ráutalva a nyugati partnerek szállításaira, arra kérte a német fegyvergyártót, hogy nagyobb üzemet létesítsen az országban – tudta meg a German Aid To Ukraine.

A Rheinmetall a kétszeresére emeli az ukrajnai 155 milliméteres lőszergyár tervezett kapacitását / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A hosszú tervezési és építési szakasz után Németország legnagyobb védelmi ipari vállalata a tervek szerint jövőre kezdi meg a 155 milliméteres tüzérségi lőszerek gyártását saját ukrajnai üzemében. Eredetileg évi 150 ezer lövedék gyártását tervezték, ám Armin Papperger vezérigazgató szerint ukrán tisztviselők a tervezett kapacitás megduplázását szeretnék.

A szükséges felfutási idő – általában egy-két év – után így évente akár 300 ezer darab 155 milliméteres lövedéket is tudnának gyártani Ukrajnában.

Ez különösen fontos az ukrán hadsereg számára, amely eddig szinte teljes mértékben partnerországok szállítmányaira támaszkodott. A helyben előállított lőszer nagyobb önállóságot biztosítana a jövőben. Ugyanakkor Papperger szerint egyelőre nem lehet még ennél nagyobb számokról álmodni, mivel az ukrán kormánynak nincs rá pénze.

A Rheinmetall másik gondja az ukrán bürokrácia. Papperger szerint a projekt túl lassan halad előre. A vezető például hozta, hogy

az új üzemek építése az alsó-szászországi Unterlüßben és Ukrajnában szinte egy időben indult, ám míg Németországban már elkészült, Ukrajnában még nem.

Ez nem az első alkalom, hogy a vezérigazgató a túlzott bürokratikus akadályokat kifogásolja.

Egy másik német védelmi vállalat névtelenséget kérő képviselője megerősítette, hogy ők is tapasztaltak hasonló problémákat Ukrajnában, bár azt nem tudta megerősíteni, hogy Németországban könnyebb lenne üzemet nyitni, ahogy azt Papperger állította – mutatott rá a lap.