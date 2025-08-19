Deviza
EUR/HUF393.7 -0.28% USD/HUF337.72 -0.2% GBP/HUF455.79 -0.27% CHF/HUF418.41 -0.17% PLN/HUF92.77 -0.17% RON/HUF77.8 -0.33% CZK/HUF16.1 -0.23% EUR/HUF393.7 -0.28% USD/HUF337.72 -0.2% GBP/HUF455.79 -0.27% CHF/HUF418.41 -0.17% PLN/HUF92.77 -0.17% RON/HUF77.8 -0.33% CZK/HUF16.1 -0.23%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX106,542.74 +0.97% MTELEKOM1,984 +2.8% MOL3,006 +0.2% OTP30,970 +0.88% RICHTER10,740 +1.61% OPUS586 +0.34% ANY8,120 -0.25% AUTOWALLIS159.5 -2.74% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,236.53 -0.34% CETOP3,603.38 +0.71% CETOP NTR2,245.5 +0.71% BUX106,542.74 +0.97% MTELEKOM1,984 +2.8% MOL3,006 +0.2% OTP30,970 +0.88% RICHTER10,740 +1.61% OPUS586 +0.34% ANY8,120 -0.25% AUTOWALLIS159.5 -2.74% WABERERS5,300 +0.38% BUMIX9,236.53 -0.34% CETOP3,603.38 +0.71% CETOP NTR2,245.5 +0.71%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
diszkrimináció
Swatch Group
reklám
rasszista
márka

Rasszista reklám miatt áll a bál egy világhírű cég körül

Hiába kért elnézést, és vonta vissza a svájci óragyártó, a Swatch azt a reklámját, amelyen egy távol-keleti modell a szeme sarkát húzogatja, miáltal a szemrése még a szokásosnál is szűkebbé válik, a céget a kínai közösségi médiában rasszizmussal vádolják, és bojkottra szólítanak fel termékeivel szemben. A botrány nem is jöhetett volna rosszabbul, ugyanis a Swatch Group jókora visszaesést volt kénytelen elkönyvelni egyik legnagyobb piacán, Kínában.
Világgazdaság
2025.08.19, 19:07

Az Instagramon és a kínai Weibo közösségimédia-platformon közzétett bejegyzésében a Swatch elismerte, hogy jogosak a reklámban látható ábrázolásmóddal kacsolatos aggodalmak, és közölte, hogy világszerte törölte a promóciós anyagot – írta meg az Origo. „Őszintén elnézést kérünk minden esetlegesen okozott kellemetlenségért vagy félreértésért” – fogalmazott a cég.

Osaka,,Japan,-,April,24:,Swatch,Store,On,April,24,
Rasszistának tartják a Swatch új reklámját / Fotó: Tupungato / Shutterstock

Sokan a közösségi médiában nem voltak elégedettek a cég válaszával, és továbbra is a Swatch Group márkáinak – köztük a Blancpainnek, a Longinesnek és a Tissotnak – a bojkottjára szólítottak fel.

Egy több mint egymillió követővel rendelkező Weibo-felhasználó „kínaiakkal szembeni rasszizmussal” vádolta meg a céget, és azt javasolta, hogy a felügyeletet ellátó hatóságok büntessék meg

– írja a The Guardian.

Kína a Swatch egyik legnagyobb piaca

Mások szándékos diszkriminációval vádolták a Swatchot. „A márka imázsa összeomlott. A Swatch azt hiszi, hogy egyszerűen bocsánatot kérhetnek, és ezzel minden el van intézve? Ez nem ilyen egyszerű” – írta egy másik felhasználó.

image

Kína a Swatch Group egyik legnagyobb piaca, de számos más nyugati luxusmárkához hasonlóan küzd a növekedés fenntartásáért, mivel a világ második legnagyobb gazdasága lelassult, és a fogyasztók a megfizethetőbb márkák felé fordultak.

Júliusban a csoport 11,2 százalékos nettó árbevétel-csökkenésről számolt be az év első hat hónapjában, és azt közölték, hogy a visszaesés kizárólag a kínai kereslet gyengeségének volt tulajdonítható.

A Swatch nem az első nyugati márka, amelyet rasszista reklámokkal vádolnak. Több közismert gyártónak is hsaonló vádakkal kellett szembesülnie az elmúlt időszakban – erről itt olvashat bővebben.

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu