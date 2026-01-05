Vad libikókázással kezdi az évet a forint

Libikókára ült a forint az év első munkanapján. Az euró árfolyama kora reggel a 385 forintot is megközelítette, és néhány órával később ismét 384,8 forint közelébe erősödött, ám közben a 383,6 forintos mélypontot is megjárta, kora délután pedig 384 forint körül ingadozik, ami 0,3 százalékos forintgyengülést jelez.

A forint is felült a libikókára / Fotó: Connect Images via AFP

Hasonló ívet írt le hétfőn a dollár kurzusa is: délután 2 óra előtt néhány perccel 328,8 körül mozog, azaz a zöldhasúval szemben közel 0,7 százalékkal gyengült a magyar fizetőeszköz.