Svájc se nagyon szokott ilyet csinálni, most megtette – aggódhatnak a diktátorok

A svájci kormány befagyasztotta Nicolás Maduro venezuelai elnök és a hozzá közel álló személyek Svájcban tartott vagyonát.

A döntés célja annak biztosítása, hogy az esetleg jogellenesen szerzett eszközöket ne lehessen kivinni Svájcból – idézi a Bloomberg a kormány hétfői nyilatkozatát. A vagyonbefagyasztás azonnali hatállyal életbe lép, és további értesítésig négy évig marad érvényben.

A svájci külügyminisztérium nem közölte, hogy pontosan mekkora, Maduróhoz köthető vagyon található Svájcban.

A svájci kormány szerint az intézkedésre azért került sor, mert Maduro hatalmának meggyengülése lehetőséget teremthet arra, hogy Venezuela a jövőben jogsegélykérelmi eljárásokat indítson jogellenesen szerzett vagyon ügyében. A közlés szerint a jelenlegi venezuelai kormány egyetlen tagját sem érinti a vagyonbefagyasztás.

Svájc – külügyminisztériumának szombaton az X-en közzétett bejegyzésében – a feszültség csökkentésére, önmérsékletre és a nemzetközi jog betartására szólított fel, beleértve az erő alkalmazásának tilalmát és a területi integritás tiszteletben tartásának elvét.